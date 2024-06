SRPKINJA IZAŠLA NA DEJT U LONDONU I ZAŽALILA: "Moj balkanski mozak to nije shvatio"

Tiktokerka Mina koja studira u Londonu otkrila je kako joj je propao dejt...

Mina iz Beograda, koja inače studira u Londonu, u nedavnom videu ispričala što joj se dogodilo kad je otišla na dejt sa strancem i zašto mu se zbog njegovog poteza više nikad nije javila.

"Ovo je priča o jednom dečku s kim sam izašla ovde u Londonu. Dečko je bio jako simpatičan, sladak, upoznali smo se preko jedne aplikacije. On je tada radio kao inženjer za Formulu 1, vrlo korektan momak, vidi se da ima novca. Mi se dogovorimo da se vidimo i idemo na kafu", ispričala je, prenosi hrvatski Index.

"Kako neka mjesta ovdje funkcionišu po principu da vi odete na kasu, kažete što hoćete i onda to platite odmah, tako je bilo i u ovom kafiću. Tako ja dolazim do kase i kažem: 'Ja ću kapućino' i okrećem se njemu u fazonu: ‘Što ti hoćeš?' ", nastavila je Mina dalje svoju priču

"Moj balkanski mozak nije shvatio"

"On samo ozbiljno stoji i kao: 'Ne, ne, samo ti uzmi.' Moj balkanski mozak nije shvatio o čemu se radi. Hajde da sam shvatila pa bi bilo manje neprijatno, ali meni uopšte nije dolazilo do mozga da on želi da svako plati svoju kafu koja je bila 3-4 funte (oko 4 evra). Još ja kao: 'Ne, ne, reci što hoćeš?' A on jadan ne želi da kaže šta je problem, nego kao: 'Samo ti naruči.", ispričala je Mina u svom Tiktok videu.

"Više se nikad nismo čuli"

"Meni se u tom trenutku upali lampica da on ne želi da plati. U trenutku mi došlo da mu kažem da mi samo objasni šta želi, platiću ja, zato što je to račun bio od 9-10 funti (oko 10 evra)", ispričala je. Na kraju je svako platio svoje, a nakon te noći više se nikada nisu čuli.

