Zašto muškarci varaju, ali ne ostavljaju ženu: Odgovor vječitog preljubnika

Jedan muškarac odlučio je da objasni zašto muškarci koji varaju svoje supruge, nastavljaju da varaju, umjesto da okončaju svoj brak.

Izvor: Natalia Zhabalieva/Shutterstock

"Zašto muškarci koji varaju žene, nastavljaju da varaju, umjesto da to okončaju?", glasi naziv objave jednog muškarca po imenu Aleksandar, koji je na popularnoj platformi Quora privukao veliku pažnju. Priznao je da je godinama varao, kao i da je svaki put imao drugačiji razlog za preljubu. Nakon detaljnih primjera iz svog iskustva, odgovor se svodi na samo tri riječi.

"Čini se da svi imaju pretpostavku da muškarci koji varaju ne vole svoje supruge i varaju jer više vole da budu sa nekim drugim, ali to nije (uvijek) slučaj. Bio sam muškarac koji nije vjeran. I izgleda da život ima čudan način da izbalansira stvari jer sam prevario dve svoje žene, a dvije žene su prevarile mene. Pretpostavljam da biste to mogli da nazovete karmom. Istina je da su me iskustva natjerala da naučim mnogo o ponašanju i razlozima zašto radimo nešto tako užasno.

Prvi put kada sam prevaren, razlog je bila radoznalost. Moja djevojka i ja smo bili veoma mladi. Ona me je voljela i vidjela je budućnost sa mnom. Bili smo jedno drugom 'prva ljubav'. U nekom trenutku, oboje smo počeli da se pitamo kako bi bilo biti intiman sa nekim drugim, ali ona je prva posustala. Moram da priznam, s vremenom, vjerovatno bih i ja to uradio. Nakon što sam saznao, ona mi je, sa suzama u očima, rekla nešto što je gotovo kliše: 'Ali ništa nije značilo!'. Raskinuli smo.

Ja sam bio taj koji je prevario svoju sljedeću ženu. Razlog je nesigurnost. Bila je tipično savršena djevojka: lijepa, inteligentna i bogata. Tada sam tek počeo da radim, bio sam u finansijskim poteškoćama, a njena porodica me je doživljavala tako da im nisam dorastao. Nisam mogao da se otarasim stalnog osjećaja da ne pripadam tu. Tako sam počeo da radim na sebi. Otišao sam u teretanu i brzo sam napredovao u poslu. Umjesto da zadobijem poštovanje njene porodice, počeo sam da privlačim pažnju mnogih žena. U nekom trenutku, iako sam osjećao da volim svoju djevojku, spavao sam sa jednom od tih žena samo zato što mi je trebalo podizanje samopouzdanja. Kada je moja djevojka saznala i suočila se sa mnom, zatekao sam sebe kako izgovaram potpuno iste riječi koje sam čuo od svoje prve djevojke: 'Ništa nije značilo'. Raskinuli smo.

Kasnije sam opet prevario. Ovog puta razlog je bio nedostatak intimnog odnosa. Bio sam sa sjajnom ženom, čak smo razgovarali o braku. Volio sam sve na njoj, osim jedne stvari - imala je veoma nizak se**ualni nagon. U početku sam mislio da to nije važno, da mogu nekako da se prilagodim i nosim sa tim, ali u nekom trenutku je to počelo da me izluđuje. U ovom trenutku mog života imao sam oko 27 godina, trenirao sam i vodio računa o izgledu, a imao sam stabilan posao sa visokom platom, tako da mi nije bilo teško da pronađem opcije. Postao sam preljubnik, ali sve što sam tražio je intimni odnos. Kako to uvijek biva - saznala je i moja devojka. Ovoga puta, nikada ništa nisam rekao, ali pogodite šta? Nijedna od tih žena mi ništa nije značila. Raskinuli smo.

Kasnije sam bio prevaren. To je uradila moja žena. Razlog je, opet, bila nesigurnost. Tek smo ušli u četrdesete. Imala sam veoma dobro plaćen posao. S druge strane, moja supruga, prema njenim riječima, osećala se staro, ne tako lijepo i neispunjeno. Počela je da me vara sa svojim fitnes instruktorom, momkom od 25 godina koji nije imao ni dinar jer joj je taj čin podigao samopouzdanje. Kada sam saznao i suočio se sa njom... Možete li da pogodite šta je rekla? Mogao sam da čujem riječi i prije nego što ih je izgovorila: 'Ništa nije značilo'.

A onda se dogodilo ono najčudnije. Mogao sam da je potpuno razumijem. Bio sam na tom mjestu ranije. Zaista se ne radi o tome da muškarci žele da vas zamijene, već o popunjavanju rupe u vašem životu. I misle da će to uspjeti, ali ne. Onda ih uhvatite i gotovo je. A kad se završi i shvate šta su izgubili, stvarnost ih udari kao voz: 'Sve sam izgubio, zbog nečega što ništa nije značilo'. To je poražavajući osjećaj, iskreno, ali onaj koji razumijete tek na samom kraju.

Pa da, zašto muškarci koji varaju, ne napuste svoje partnere? Ništa nije značilo", napisao je izvjesni Aleksandar.

(MONDO)