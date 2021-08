Znate li zašto se kaže "zaljubljen kao tetrijeb"?

Tetrijeb je vrsta kokoške, a mužjaci se toliko intenzivno udvaraju ženkama da ostanu privremeno gluvi i slijepi.

Veliki tetrijeb (Tetrao urogallus) je stanarica, koja spada u red koka. Posebno zanimljiv ukras njegovog tijela je rep, koji prikazuje u "svadbenim igrama".

Živi u sjevernoj i srednjoj Evropi, na Balkanskom i Pirinejskom poluostrvu, kao i u širokom pojasu umjerene Azije. Naseljava uglavnom visoke planine iznad 1200 m nadmorske visine i četinarske šume, najčešće borove koje imaju razvijen sprat žbunja, zeljaste vegetacije i mahovine.

Veliki tetrijeb može da bude dug i do 110 cm, težine do 8 kg. Mužjak je obično dug od 74 do 90 cm, a ženka manja, od 54 do 63 cm. On izgleda zanimljivije, ima ljepše perje, znatno je snažniji i kočoperniji od ženke, a oko očiju ima istaknutu crvenu mesnatu ružu.

Parenje velikog tetrijeba počinje u aprilu i traje oko 20 dana. U periodu parenja mužjaci se bespoštedno bore da osvoje ženku. Već u zoru mužjak počinje svoju "svadbenu pjesmu", nalik na brušenje kose u kojoj izražava ljubavni zanos. Smatra se da dok pjeva dolazi do anatomskih promjena, kao što su zatvaranje ušnih duplji i očnih kapaka. Dok dugo pjeva on ispruži vrat i pomjera ga uvis i na dolje, ne vidi i ne čuje. To dugo pjevanje, lovci zloupotrebljavaju i približavaju mu se.

Veliki tetrijeb se gnijezdi na zemlji, u prizemnoj vegetaciji. Ženka snese i do osam jaja, a ptići se izležu nakon oko 26 dana.

Prirodni neprijatelji velikog tetrijeba su sove ušare, a njihova jaja i ptiće uništavaju i sive vrane, svrake, lisice, kune, jazavci, ježevi.

Hrana velikog tetrijeba su uglavnom sjemenje, bobice, pupoljci i lišće drveća, iglice četinara, a ponekad žitarice, jagode, maline, kupine. Hrani se i larvama, puževima, gusenicama, crvima i drugim beskičmenjacima.

Nekada je veliki tetrijeb bio veoma rasprostranjen u planinskim područjima Balkana. Na smanjivanje njegove populacije uticali su sječa šuma, izgradnja šumskih puteva, uništavanje četinarskih šuma, veliki šumski požari, kao i uznemiravanje na gnijezdilištu i veliki lov. Tetrijeb je na listama ugroženih vrsta mnogih zamalja Evrope, pa i naše.

