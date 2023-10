Mala lavica i dalje u lošem stanju, ljekari kažu da nikad nije ni probala meso (VIDEO)

Unutrašnji organi mladunčeta lava pronađenog u Vojvodini su počeli da otkazuju, a njen probavni sistem ne funkcioniše.

Izvor: Instagram/printscreen/wwwsuboticacom

Mala lavica Kikica, koja je prije oko dvije sedmice pronađena u veoma lošem stanju na Čantavirskom putu u Subotici, i o kojoj brinu veterinari i stručnjaci Zoološkog vrta Palić i dalje je u lošem stanju i njeni unutrašnji organi su počeli da otkazuju. Njen probavni sistem ne funkcioniše.

"Lavica Kikica danima samo preživljava na infuziji. Niko ne može da se izjasni trenutno o ishodu njenog zdravstvenog stanja, ali se niko ne predaje! Dobija terapiju, ali nažalost, promjena za sada nema", kaže za "Blic" Sonja Mandić, direktorka Zoološkog vrta Palić.

Prema riječima Sonje Mandić, Kiki je u teškom stanju, i dogodilo se upravo ono čega su se pribojavali u Prihvatilištu vrta od početka njenog prihvata, a to je da otkazuju njeni unutrašnji organi.

"Njeno teško zdravstveno stanje je posljedica neadekvatne ishrane u periodu prije prihvata. Za Kiki je bila kobna pothranjenost. Stara je između četiri i pet mjeseci, a na prijemu je imala samo 9,5 kilograma. U tom periodu bi trebalo bi da ima više od 30 kilograma! To znači da ili nije uopšte hranjena, što je sada teško reći, ili je potpuno neadekvatno hranjena, na primjer, kravljim ili nekim drugim mlijekom", kaže Sonja Mandić.

Napominje da to što ona u uzrastu od četiri ili pet mjeseci ne prepoznaje hranu je za njih bio očigledan znak da meso nije dobijala.

"Lavovi sa oko dva do dva i po mjeseca počinju da jedu meso, najprije usitnjeno jer im majka djelimično sažvaće. Kiki je to bilo očigledno uskraćeno i sada je došlo do toga da su, da li želudačne resice, ili sami organi počeli da otkazuju, zaista je teško reći, ali cijeli njen probavni sistem ne funkcioniše. Sada dobija sve enzime koji su joj potrebni, suplemente u ishrani i sve što bi trebalo da pokrene taj sistem, ali problem je što ima toliko vezanih tegoba, da kada dobije jednu terapiju ona joj pravi problem na drugoj strani. Trenutno živi na infuziji", kaže Sonja Mandić.

Mala lavica Kiki nije prvo mladunče ove vrste životinja koje je bila na prihvatu u Zoološkom vrtu na Paliću. I prethodni lav, koji se zove Tiberije, bio je star svega oko dva mjeseca kada je stigao iz zapljene u Prihvatilište prošle godine u junu i imao je zdravstvenih problema, ali nije bilo pothranjen kao Kiki i za oko dva mjeseca se oporavio.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:18 Stefan Janković sa mladunčetom lava Izvor: TikTok/stefan_jankovic Izvor: TikTok/stefan_jankovic

(MONDO/Blic)