Hurgada, kao veliki turistički centar Egipta, sa svojim hotelskim kompleksima nudi potpun i sadržajan odmor za turiste, posebno porodice s djecom.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Naša novinarska ekipa je sa agencijom "Kontiki travel" obišla nekoliko hotela koji su u njihovoj ponudi i istražili smo za koliko novca tamo možete boraviti i kakvu ponudu možete da očekujete.

Kao što smo ranije pisali, od ove sezone planiran je direktan čarter let Banjaluka- Hurgada. Cijene desetodnevnog boravka po osobi u "all inclusive" hotelima koje je Mondo obišao, trenutno se kreću od oko 1.100 do 1.800 maraka, uključujući i avio prevoz i transfer.

Proteklih nekoliko dana boravili smo u hotelu "Continental" te posjetili "Sunny days", "Protels", "Sahl hasheesh", Swiss in", "Carribean word resort" i "Hilton".

Zajedničko svima je da imaju sadržaje za cijelu porodicu, cjelodnevne animatore, svoje pješčane plaže, bazene, uključujući i one sa vodenim sadržajima za djecu, a neki i kino sale, zasebne restorane određene nacionalne kuhinje i sportske terene.

Među hotelima koje smo obišli u najnižoj cjenovnoj kategoriji je bio "Sunny days" gdje se za djecu do 13 godina ne plaća smještaj. Ovaj kompleks čine tri hotela, sa ukupno oko 1.100 soba.

Vidi opis Mondo u obilasku egipatskih hotela: Sve o ponudi, cijenama i karakteristikama smještaja u Hurgadi (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 1 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 2 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 3 / 38 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 4 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 5 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 6 / 38 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 7 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 8 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 9 / 38 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 10 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 11 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 12 / 38 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 13 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 14 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 15 / 38 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 16 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 17 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 18 / 38 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 19 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 20 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 21 / 38 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 22 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 23 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 24 / 38 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 25 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 26 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 27 / 38 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 28 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 29 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 30 / 38 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 31 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 32 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 33 / 38 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 34 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 35 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 36 / 38 AD Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 37 / 38 Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk Br. slika: 38 38 / 38

Za razliku od "Sahl hasheesh" koji odaje utisak impozantne građevine gdje je sve megalomanski, hotel "Caribbean world resort" izgleda poput malog morskog orijentalnog grada. Odvojene hotelske zgrade omogućavaju gostima privatnost i intimniji prostor i sve je puno zelenila i cvijeća.

Iako vjerovatno egipatska kuhinja nije po svačijem ukusu, posebno gostima iz Evrope, mi smo se u gotovo svim od spomenutih hotela uvjerili u odličnu i raznovrsnu gastro ponudu.

Kuvar Zaharia u hotelu "Protels", objasnio nam je da u svakodnevnoj ponudi imaju miks salate, različite vrste supa, ribu, govedinu, brojne specijalitete evropske i internacionalni kuhinje, dijetalnu hranu, a mi smo imali priliku probati i vrlo ukusne kolače i druge deserte.

Ovaj hotel inače karakteriše duga i široka pješčana plaža, visoka higijena i čistoća čitavog kompleksa.

Obišli smo i hotel iz poznatog lanca "Hilton plaza", a koji izgleda najluksuznije pa time ima i najskuplju ponudu smještaja.

Primjetno je i da u nekim hotelima, zaposleni na uniformama nose pločice na kojima piše jesu li vakcinisani ili nevakcinisani.

Za egipatske hotelijere, ali inače radnike u turizmu, karakteristična je srdačnost i gostoprimstvo. S obzirom na to da mnogi rade za prilično male plate, koje često ne prelaze 100 evra mjesečno, za napojnice i bakšiš od nekoliko dolara ili evra će vas doslovno razmaziti.