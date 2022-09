Trikovi koji će vam olakšati putovanja: Budite efikasni i uštedite novac

Kada su putovanja u pitanju, postoji dosta korisnih savjeta koji vam mogu olakšati pakovanje, pronalazak smještaja i povoljnih avionskih karata, kao i za snalaženje na novim mjestima.

Izvor: Shutterstock

Pripremili smo vam niz zanimljivih savjeta koji vam mogu olakšati vaše naredno putovanje. Od toga kako da se što efikasnije spakujete, preko toga kako da rezervišete svoje karte, do toga kako da se snađete u nepoznatom gradu, kako da koristite prevoz, itd.

Ovo su neki od savjeta koji će vam sigurno pomoći pri sljedećem putovanju:

1. Pratite gugl pretragu za bukiranje avionskih karata

Najjednostavniji način i najlakši pregled za letove na željenu destinaciju imate preko Gugl pretrage. Nemojte ići direktno na sajt neke kompanije dok ne dođete do željenog leta, datuma i cijene. Na Guglu, kada otvorite kalendar letova, najjeftiniji letovi biće obilježeni zelenom bojom, te ćete imati uvid u to kojim danima je cijena karata veća a kojim manja. Takođe, ako previše gledate jedan isti datum i let i vidite da je cijena znatno porasla od prethodne pretrage, pokušajte da izbrišete "istoriju vaših pretraga", a zatim opet unesite željene datume. Ukoliko cijena stvarno nije drastično skočila, trebalo bi da vam se vrati stara cijena od prethodnih pretraga.

2. Imate višak stvari, a ne znate gdje ćete sa njima? Evo tajnog trika

Obično karte sa dodatnim prtljagom znaju biti znatno skuplje, te se uvijek opredjeljujmo da koristimo samo ručni prtljag ili ranac kada putujemo. Međutim, u ručnom prtljagu uvijek zafali malo mjesta, za još par majica ili farmerki i ne možemo da zatvorimo kofer od pretrpanosti. A da li ste znali da ako ponesete jastuk za spavanje ili onaj putni jastučič okovratnik, on ne važi kao prtljag - vaše je apsolutno pravo da ga nosite. Pa u tome i leži tajna, izvadite punjenje iz jastuka i stavite vaše dodatne majice i stvari koje nisu mogle da vam stanu u kofer.

3. Skinite oflajn mape sa Gugla za lokacije koje posjećujete

Pošto u inostranstvu nećete uvijek imati dostupan internet, ono što vam je najbitnije logično jeste - gdje se nalazite i kuda se krećete. Gugl mape imaju opciju za skidanje mapa koje rade i kada nemate internet. Jednostavno prije nego što krenete na put, otvorite aplikaciju, unesite željenu rutu i mapu kuda ćete se kretati i kliknite na tri tačke sa desne strane za "više opcija" i pojaviće vam se između ostalih opcija i "skinite oflajn mapu". Tako će vam se u aplikaciji sačuvati sve mape određene destinacije koje možete koristiti i kada niste povezani na internet.

4. Vidjeli ste hotel na nekom sajtu za rezervaciju? Kontaktirajte hotel direktno i tražite manju cijenu

Sajtovi za rezervacije hotela uzimaju proviziju od hotela za njihovo reklamiranje na njima. Vi kroz rezervaciju plaćate direktno tu proviziju, jer hotel normalno poveća cijenu za tu proviziju koju mora da plati sajtu. Izaberite hotel koji vam se dopada, zatim ga nađite onlajn i kontaktirajte direktno putem mejla. Napišite da ste vidjeli smeštaj na sajtu i pitajte da li postoji opcija za jeftiniju ponudu za noć, ako rezervišete direktno smještaj preko njih. Većina hotela će vam ponuditi jeftiniju opciju za direktnu rezervaciju.

5. Skenirajte sva vaša dokumenta i sve karte da ih imate u elektronskoj formi na telefonu

S obzirom da ste u inostranstvu i da zavisite od vaših dokumenata i karata u svakom trenutku, najbolje bi bilo da skenirate sve od papirologije što imate i da vam stoje na jednom mjestu. Nikada se ne zna kada možete da zagubite neku kartu, a većina aerodroma prihvata karte u elektronskoj formi. I zbog praktičnosti i podsjećanja, lakše vam je da imate sve potrebne informacije na jednom mjestu u vašem telefonu.

6. Taksi i javni prevoz rezervišite unaprijed

Sve je jeftinije kada unaprijed rezervišete. Onlajn sajtovi za rezervaciju hotela, takođe nude opciju rezervisanja taksija. Ne samo da je ovo jeftiniji način rezervacije taksija od aerodroma do hotela, već je i najefikasniji, jer će vas taksi čekati odmah pri izlasku iz aerodroma. Ako dođete na aerodrom i na licu mjesta tražite taksi do hotela to može biti skupa opcija, zato je uvijek važno da prvo pitate koliko će vas vožnja koštati prije nego što sjednete u vozilo. To važi i za javni prevoz, karte za voz pokušajte da kupite onlajn unaprijed. Ukoliko država u koju idete ima opciju ujedinjene karte za sav javni prevoz, ova opcija vam je najisplativija.

7. Novac ne mijenjajte na aerodromima i u strogom centru grada

Iako vam je najlakše da prvo što uradite u stranoj zemlji kada dođete jeste da zamijenite novac u lokalnu valutu, radi lakšeg funkcionisanja, pokušajte da izbjegavate aerodrome, željezničke stanice, hotele i centar grada. Ako određena valuta postoji u vašoj zemlji - zamijenite unaprijed. Ili kontaktirajte nekoga od poznanika ko je bio u određenoj zemlji da li ima tu valutu, s obzirom da nam uvijek ostane nešto novca sa raznih putovanja. Ukoliko nemate drugu opciju dok ne dođete do neke normalne mjenjačnice, bolje platite karticom.

8. Prijavite se na svaki program lojalnosti avio kompanija

Možda ne putujete često ili često mijenjate avio kompanije kada putujete, pa izbjegavate da se prijavljujete na određene programe lojalnosti. Ipak uradite to. Nikada ne znate kada će put opet da vas nanese na određenu avio kompaniju, a prijava za program lojalnosti je besplatna, tako da samo možete imati benefite od toga u budućnosti. Da li su to besplatne milje, prioritetni ček in ili pristup aerodromskom VIP laundžu, svakako da ne može da škodi.

9. Obavezno uzimajte putno osiguranje

Nikada ne možete znati šta može da vam se dogodi na putovanju, te je vrlo bitno da ne ignorišete putno osiguranje, iako mnogo ljudi to radi. Ukoliko nemate putno osiguranje koja ide uz vašu kreditnu karticu ili druge načine kako ga plaćate, pred putovanje idite i platite putno osiguranje za broj dana i zemlju u koju planirate da idete. Nije neka velika stavka što se finansija tiče, a može vam olakšati život u slučaju da imate neki problem.

10. Ako idete na duža putovanja birajte noćne letove

Kako biste izbjegli da na određeno putovanje stignete kasno uveče i da vam time "propadne" jedan cijeli dan, birajte noćne letove. Time štedite novac na toj jednoj noći u hotelu i stižete rano ujutru na ček in, tako da vam ne propada dan i samim tim imate cijeli jedan dan za istraživanje nove destinacije.

12. Uvijek nosite univerzalni punjač sa sobom, pogodan za svaku utičnicu

Mnogo puta se dešavalo - Dođete u stranu zemlju, uđete u hotelsku sobu i kada želite da napunite telefon, vidite da je utičnica drugačija. Iako ste bili ubijeđeni da ta država nema drugačiju utičnicu od vaše, to ne mora da znači. Samo u evropi ima 6 različitih vrsta utičnica, tako da biste izbjegli neprijatna iznenađenja, budite uvijek spremni za svaku priliku ili iznenađenje. Univerzalna utičnica nije velika i biće vam od velike koristi da je nosite sa sobom.

13. Dođite na aerodrom ranije kako biste tražili mjesto do prozora ili sa više prostora za noge

Ukoliko dođete ranije na ček in, prije ostalih putnika i avion je još uvijek prazan (mada postoji mogućnost da su određeni putnici unaprijed rezervisali svoja mjesta u avionu), možete pitati za sjedište po želji, bilo to do prozora ili bilo to sjedište sa većim prostorom za noge. U većini slučajeva dobićete ono što tražite.

14. Novac rasporedite na više mjesta

Nikada novac ne držite samo na jednom mjestu, u vašoj torbi. Već raspodijelite. Nešto stavite u ručni prtljag, nešto u torbu, a na kraju krajeva nešto i u džep. Tako i kada dođete na određenu destinaciju, gledajte da nikada vaš novac i kartica budu na istom mjestu.

(MagazinNovosti)