Najatraktivnija destinacija u 2022. - evo šta morate da uradite u Dubaiju

Izdvajamo vam najbolje detalje iz bogate turističke ponude Dubaija, sitnice koje ne smijete da propustite ako se nađete u jednoj od svjetskih prijestonica turizma.

Izvor: Promo

Odluka FIFA da organizaciju Svjetskog prvenstva preseli na Arabijsko poluostrvo skrenula je pažnju čitavog svijeta na do sada djelimično neistraženi kutak planete. Kao turistička prijestonica ovog dijela svijeta posljednjih godina ističe se Dubai. Nekada malo ribarsko naselje, a danas jedan od sedam Emirata po svemu što nudi podsjeća na najveće evropske gradove. Tako će biti i dok se u komšiluku bude igrao fudbal, jer Dubai ima plan kako da privuče ljude tokom Mundijala.

Grad koji je proglašen za najpopularniju turističku destinaciju u 2022. godini živi u svakom trenutku. U poređenju sa našim krajevima, klima je mnogo toplija, a idealno vrijeme za posjetu je kada u većem dijelu Evrope postane hladno. Najprijatnije je u Dubaiju između novembra i marta, pa je sasvim jasno zašto baš sada treba da planirate putovanje na ovu destinaciju. Ukoliko ste spremni za avanturu, tu smo da vam pomognemo i podijelimo nekoliko savjeta prije nego što majice i haljine počnete da stavljate u kofer.

Za početak, najbitnije je da znate da u UAE ne važe stroga pravila oblačenja kao što je slučaj u nekim zemljama koje ih okružuju. Na ulici smijete da budete obučeni u bermude i majicu ili ljetne haljine iznad koljena, da ne nosite ništa preko lica i kose... Takođe, alkohol je dozvoljen i možete ga pronaći u restoranima, kao i barovima hotela u kojima odsjedate. A kada smo kod hotela..

Rove La Mer hotel i plaža

Na hotele iz lanca “Rove” nailazićete po čitavom gradu, ali onaj koji ima dodatak “La Mer” poseban je po mnogo čemu. Prije svega, on se nalazi uz samu obalu i ima sopstvenu pješčanu plažu koja će vam biti jedan od omiljenih detalja tokom putovanja. Što se tiče ulaska na nju, dobrodošli ste samim tim što ste gosti hotela, obezbijeđene su ležaljke i peškiri za vas, a preostaje vam samo da se sunčate na prijatnih tridesetak stepeni i povremeno rashladite u moru koje vam je na dohvat ruke.

Što se samog hotela tiče, on je ocijenjen sa tri zvjezdice, iako bi cjelokupno iskustvo u njemu moglo da mu donese i jednu zvjezdicu više. Usluga je fantastična - od recepcije do osoblja koje je zaduženo za sobe, a idealna lokacija na kojoj je izgrađen daće vam perfektan pogled kroz prozor. Hotel Rove La Mer nalazi se na uskom dijelu poluostrva koje zalazi u Persijski zaliv, pa ćete praktično iz bilo koje sobe u hotelu imati nevjerovatan pogled na more! Zapravo, može da se desi da pored mora koje ćete ugledati čim otvorite oči, pred vama bude i sam centar grada, odnosno Burdž Kalifa koja sa okolnim zgradama dominira pejzažom.

Vidi opis Najatraktivnija destinacija u 2022. - evo šta morate da uradite u Dubaiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo Br. slika: 27 1 / 27 Izvor: Promo Br. slika: 27 2 / 27 Izvor: Promo Br. slika: 27 3 / 27 AD Izvor: Promo Br. slika: 27 4 / 27 Izvor: Promo Br. slika: 27 5 / 27 Izvor: Promo Br. slika: 27 6 / 27 AD Izvor: Promo Br. slika: 27 7 / 27 Izvor: Promo Br. slika: 27 8 / 27 Izvor: Promo Br. slika: 27 9 / 27 AD Izvor: Promo Br. slika: 27 10 / 27 Izvor: Promo Br. slika: 27 11 / 27 Izvor: Promo Br. slika: 27 12 / 27 AD Izvor: Promo Br. slika: 27 13 / 27 Izvor: Promo Br. slika: 27 14 / 27 Izvor: Promo Br. slika: 27 15 / 27 AD Izvor: Promo Br. slika: 27 16 / 27 Izvor: Promo Br. slika: 27 17 / 27 Izvor: Promo Br. slika: 27 18 / 27 AD Izvor: Promo Br. slika: 27 19 / 27 Izvor: Promo Br. slika: 27 20 / 27 Izvor: Promo Br. slika: 27 21 / 27 AD Izvor: Promo Br. slika: 27 22 / 27 Izvor: Promo Br. slika: 27 23 / 27 Izvor: Promo Br. slika: 27 24 / 27 AD Izvor: Promo Br. slika: 27 25 / 27 Izvor: Promo Br. slika: 27 26 / 27 Izvor: Promo Br. slika: 27 27 / 27 AD

Najviša zgrada na svijetu - odmah pored nje najveći tržni centar!

Kada smo kod Burdž Kalife, odmah da vam napomenemo! Vidjećete ovu zgradu iz svih dijelova grada, od trenutka kada sa aerodroma krenete ka hotelu, pa čak i ako se sa nekog od autoputeva budete vraćali u grad. Najviša zgrada na svijetu dominira centralnim dijelom grada i nikako ne smijete da propustite odlazak do nje. Da biste vidjeli koliko je zapravo impresivna zgrada visoka 828 metara, morate da stanete ispred i pogledate ka nebu.

U sklopu posjete centru grada vrijedi obići najveći šoping mol na svijetu, a možda i pazariti nešto u ekskluzivnim prodavnicama kojih kod nas nema. Takođe, dio oko Burdž Kalife predviđen je za šetnju, pa tako možete pješke obići fontanu koja radi po taktovima muzike koju ćete čuti ako budete u blizini ili napraviti fotografije monumentalne zgrade iz nekoliko zanimljivih uglova.

Visio sam sa zgrade u Dubaiju!

Još jedna veoma bitna stvar – sa Burdž Kalife pogled na Dubai nije dobar koliko biste očekivali. Uglavnom ćete imati priliku da vidite pijesak, pa vam nudimo mnogo bolju alternativu! “Sky Walk Dubai” je spektakularno iskustvo koje nemate prilike često da doživite. Ono podrazumijeva izlazak na vrh zgrade od čak 53 sprata, a zatim i šetnju po njenom krovu! Naravno, sve je potpuno bezbjedno i jakim sajlama zakačeni ste za konstrukciju iznad vaše glave. Ona vam neće smetati da šetate i gledate okolne zgrade - između ostalih i najveću na svijetu - a pružiće vam iskustvo kakvo ne možete ni da zamislite. Na jednoj strani vidjećete zaliv, na drugoj nebodere, a u daljini dio u kojem će se narednih godina graditi novi dijelovi Dubaija. Fantastično iskustvo može da postane bolje, vjerujte!

Spektakularna šetnja po nebu u Dubaiju. Izvor: Youtube/Gulf News

Dok ste pod punom opremom kakvu koriste ljudi koji peru prozore na visokim zgradama, sa sve kacigom na glavi kao da ste upravo došli da predlažete izgradnju još jednog sprata, vi možete da se ljuljate na nebu! Vodiči koji će biti sa vama na krovu pokazaće vam najbolje načine da se klatite na 53. spratu zgrade, da se prepustite vjetru i “visite” sa ivice. Ostanite samo vrhovima prstiju na tlu, raširite ruke i uživajte u vjetriću koji prijatno razbija toplinu na koju je lokalno stanovništvo naviklo. Previše za vas? Imamo i nešto drugačije.

Muzej budućnosti i muzej Madam Tiso

Dobro, dobro, možda smo malo pretjerali. Ukoliko ste za neku opušteniju verziju godišnjeg odmora,imamo i takve prijedloge. Iako je Dubai “mlado” naselje i sve do prije dvadesetak godina nije bio turistički centar, danas posjetiocima ima da ponudi i nevjerovatne muzeje. Prvi od onih koje morate posjetiti je "Muzej budućnosti”, što je sasvim logično jer neko ko pravi krupne korake više ne želi da gleda u prošlost. Saznaćete na kakvim projektima rade naučnici u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kako će nam život izgledati u budućnosti, šta sve u prirodi može da se iskoristi bolje nego sada... Imaćete priliku i da vidite plan o svemirskim stanicama koje će prikupljati solarnu energiju i zatim napajati satelite, što bi mogla da bude prekretnica u istraživanju svemira.

Što se tiče muzeja Madam Tiso, moglo bi da vas iznenadi koliko je zapravo visoka Melanija Tramp. Imaćete priliku da vidite napravljene figure nje i supruga Donalda, pokojne kraljice Elizabete II, Luisa Hamiltona, Lionela Mesija, Kristijana Ronalda, Vila Smita, Rijane, Džastina Bibera, Kendal Džener...

Bazen, čamci i pogled na Palmu

Vještačko poluostrvo napravljeno u obliku palme jedan je od najpoznatijih simbola grada. U budućnosti će ih biti tri veoma sličnog izgleda, a kada ste već tu morati da vidite koliko dobro izgleda. Naš prijedlog je da ga obiđete na tri načina, pošto je pogled iz svakog od uglova spektakularan. Kao opcije za istraživanje predlažemo vam posjetu zgradi koja se nalazi u centralnom dijelu poluostrva i lako se pronalazi kao "The View at The Palm”. Posjeta krovu daće vam priliku da vidite veliki dio grada “kao na dlanu”, a ukoliko se spustite nekoliko spratova niže imaćete priliku i da posjetite "Aura Skypool" i okupate se dok gledate Dubai. Bazen je napravljen oko čitave zgrade, pa ćete moći da plivate i osmatrate iz drugačijeg ugla. Još jedan pristup poluostrvu je čamcem kojim ćete sami upravljati. Iznajmite brodić na mjestu koje se zove "Costa Azzurra" i napravite nekoliko krugova po vodi, uz spektakularan pogled na hotel Atlantis i veliki dio poluostrva. Malim upravljačem koji se nalazi pored vašeg sjedišta sami ćete birati pravac u kojem želite da idete, pa tako i uglove iz kojih planirate da fotografišete nevjerovatne prizore.

Vidi opis Najatraktivnija destinacija u 2022. - evo šta morate da uradite u Dubaiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Promo Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Promo Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Promo Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Promo Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Promo Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Promo Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Promo Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Promo Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Promo Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Promo Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Promo Br. slika: 12 12 / 12 AD

Pustinjski pijesak noću postaje hladan!

Kakva je to posjeta Dubaiju, gradu koji okružuje pustinja, ako nemate priliku da dodirnete pijesak? Kako god da se obujete za ovaj izlet, već u automobilu koji vas vodi ka “Sonara” kampu razmišljaćete o bosim stopalima kojima gazite po pustinji. Osjećaj je sjajan, a zakazivanje odlaska u sumrak ili tokom noći posebno je dobro iskustvo. Pad sunca iza dina spektakularno je iskustvo, ali moramo da vam napomenemo da će vam nakon toga biti potrebno nešto toplije da obučete. Majica u kojoj ste krenuli neće biti dovoljna za noćne temperature, pa su duksevi obavezni ukoliko planirate duže da se zadržite.

Old Dubai - na kraju, morate ponijeti nešto kući!

Naravno, uspomene će biti tu i pamtićete ih čitavog života, ali postoji način da i svojim prijateljima dočarate ono što ste proživjeli. Prava prilika za to je stari dio grada koji se nalazi na obali rukavca, a danas je na tom mjestu i tradicionalna pijaca. Garderoba kakvu nose i prodavci, začini kojima se diče domaćini, suveniri koje ćete odnijeti sa ovog putovanje i tradicionalno pregovaranje oko svega što planirate da stavite na vrh kofera kada se budete pakovali za povratak su neizostavni dio putovanja.

(Mondo)