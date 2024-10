Zbog božićnih sajmova, zime u Evropi su magične! Ovih 5 advenata nose laskave titule

Predstavljamo kalendar najljepših božićnih advenata u Evropi za 2024. godinu.

Izvor: Andreas Stroh / imago stock&people / Profimedia

Početak novembra je idealan period za razmišljanje o tome gdje ćemo provesti zimske praznike – ni previše rano jer se sada mogu naći dobre ponude za avionske karte, smještaj i ulaznice – a ni previše kasno, jer još uvijek nije sve razgrabljeno. Dakle, pravi trenutak da odlučimo. Srećom po nas, Evropa je magična u ovom periodu godine, a biraju je kako Evropljani tako i mnogi drugi širom svijeta.

Okićene jelke, sjaj lampica u raznim bojama i oblicima, zvuk zvončića, miris cimeta i karanfilića u kuvanom vinu... Najljepše doba godine zvanično započinje krajem novembra i početkom decembra, kada gradovi širom svijeta zasijaju zbog hiljade ukrasa, a trgovi su ispunjeni mirisima i ukusima koji bude uspomene na Božić.

Sve više gradova posljednjih godina stvara posebnu prazničnu atmosferu, ali neki od njih, složićemo se, zaista se izdvajaju svojom dugom tradicijom i laskavim titulama koje im svjetski mediji iz godine u godinu dodjeljuju. Tada započinju čuveni adventi – među kojima se, po mnogim medijima ali i utiscima turista, izdvajaju Advent u Zagrebu, Budimpešti, Beču, Pragu i Salcburgu.

Advent u Budimpešti (15. novembar – 1. januar 2025.)

Prijestonica Mađarske, Budimpešta, nam je relativno blizu. Tokom ovog perioda mađarska prijestonica nudi poseban ambijent koji privlači posjetioce iz cijelog sveta. Ove godine Advent u Budimpešti počinje 15. novembra i traje do 1. januara 2025. godine.

Advent Budimpešta

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Advent u Pragu (30. novembar – 6. januar 2025.)

Božićne tradicije su duboko ukorijenjene u češkoj kulturi. Za Božić su zgrade Starog grada Praga raskošno ukrašene, stvarajući poseban praznični sjaj. Najveći i najposjećeniji sajam nalazi se kod spomenika Janu Husu (češki teolog i filozof koji je postao crkveni reformator i inspiracija husitizma, ključnog prethodnika protestantizma i ključna figura u boemskoj reformaciji), pored Stare gradske kuće i astronomskog sata. Ova pijaca nudi sve što oslikava duh Božića: štandove sa jedinstvenim suvenirima, kamione sa hranom sa tradicionalnim češkim specijalitetima i živu muziku. Najveća božićna pijaca u Pragu otvara se 30. novembra i traje do 6. januara 2025.

Advent Prag

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Advent u Beču (16. novembar - 4. januar 2025.)

Bečki advent jedan je od najljepših i najpoznatijih božićnih sajmova u Evropi. U novembru i decembru širom austrijske prijestonice održavaju se praznične manifestacije, a najpoznatija lokacija je sajam ispred Gradske kuće. Ovo bajkovito mjesto krasi velika jelka, klizalište, panoramski točak i mnoštvo tezgi sa hranom, pićem, ručno rađenim suvenirima, kao i brojne koncerte i predstave koje uveseljavaju posjetioce svih uzrasta. Advent u Beču počinje 16. novembra, a traje do 4. januara sljedeće godine.

Advent u Salcburgu (21. novembar - 1. januar 2025.)

Ako volite šarm austrijskih gradova sa prelijepim pejzažima i bogatom istorijom, u kombinaciji sa čarolijom Adventa, poželjećete da ovu zimu provedete u Salcburgu. U rodnom gradu Mocarta božićni sajam se održava još od 15. vijeka, a kroz vijekove se razvijao i postao jedan od najljepših u Evropi. Jedinstveni ambijent u starom dijelu grada, koji je dio Uneskove svjetske baštine, šarene tezge i duga tradicija čine salcburški “Christkindlmarkt“ zaista posebnim događajem. Ovogodišnje izdanje počinje 21. novembra i traje do samog početka nove godine.

Advent Salcburg

Izvor: BARBARA GINDL / AFP / Profimedia

Advent u Zagrebu (30. novembar – 7. januar 2025.)

Advent u Zagrebu, nama i najbliži, je omiljeni događaj za sve generacije, a detalji o programu i ponudi se uvijek nestrpljivo iščekuju. Ugledni svjetski mediji poput Gardijana i CNN-a proglasili su ga nekoliko puta najboljim u Evropi, što je svakako jedan od razloga zašto vrijedi posjetiti šarmantnu hrvatsku prijestonicu tokom prazničnog perioda. Advent u Zagrebu zvanično počinje 30. novembra 2024. godine i traje do 7. januara 2025.

Advent Zagreb

Izvor: DENIS LOVROVIC / AFP / Profimedia

Još neki od popularnih advenata, koji su ipak malo više udaljeni od nas, održavaju se u Kopenhagenu u Danskoj od 17. novembra do 1. januara. Zatim Cirih u Švajcarskoj – od 23. novembra do 24. decembra. Zatim Helsinki, Finska – od 1. do 22. decembra. Amsterdam od 15. novembra do 5. januara.

(EUpravo zato/Mondo)