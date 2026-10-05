Od mora van sezone do snježnih avantura: 10 evropskih destinacija koje vrijedi posjetiti ove zime

Ne morate čekati ljeto za putovanje po Evropi. Od toplih Kanarskih ostrva i Madeire do zavejane Kapadokije i Bavarskih Alpa, ovo su destinacije koje zimi nude manje gužve, često povoljniji smještaj, ali i mnogo više od toga.

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Od toplih plaža Fuerteventure i Madeire do snijegom prekrivenih predjela Kapadokije i Bavarskih Alpa, Evropa i tokom zime nudi brojne mogućnosti za putovanja, posebno kada ljetnje gužve nestanu.

Evropa je možda najpoznatija po ljetnjim odmorima, ali zima donosi sasvim drugačiji doživljaj. Od snježnih avantura pod sjevernom svjetlošću do sunčanih dana na ostrvima, u ovom dijelu godine moguće je pronaći ponešto za svaki ukus.

Objavljen je novi vodič kroz najbolje evropske destinacije za putovanja ove zime, koji obuhvata i mjesta za one koji žele da pobjegnu od hladnoće i ona namijenjena ljubiteljima pravih zimskih uslova, ali i gradove koje je najbolje posjetiti kada nema ljetnjih gužvi.

Prema izboru Lonely Planeta, ovo je 10 destinacija u Evropi koje bi trebalo uzeti u obzir za predstojeću zimu.

Kapadokija, Turska

Zima u Kapadokiji znači kraće dane za istraživanje čuvenih stjenovitih formacija i naselja uklesanih u stijene, ali putovanje van glavne sezone ima i brojne prednosti.

Smještaj je tada povoljniji, a turista je znatno manje, pa je idealno vrijeme za obilazak pećinskih crkava u muzeju na otvorenom Goreme ili manastira Kešlik.

Let balonom, jedna od najvećih atrakcija Kapadokije, tokom zime ponekad mora da bude otkazan zbog nepovoljnih vremenskih uslova, uključujući snijeg. Ipak, u stjenovitim kompleksima postoji mnogo sadržaja za hladnije dane, dok je posjeta tradicionalnom hamamu odličan način da se ugrijete nakon cjelodnevnog obilaska.

Kapadokija

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Fuerteventura, Kanarska ostrva, Španija

Ako još niste spremni da se oprostite od ljeta, Fuerteventura je jedna od najboljih evropskih destinacija za zimski bijeg na sunce.

I dok veliki dio Evrope tokom zime priželjkuje toplije vrijeme, na ovom drugom po veličini Kanarskom ostrvu prosječne maksimalne temperature i u januaru dostižu oko 21 stepen.

Dane možete provesti na plaži Playa del Matorral, među dinama prirodnog parka Koraleho ili na divljoj i udaljenoj plaži Kofete.

Fuerteventura je poznata po nekim od najljepših plaža u Evropi, ali je popularna i među ljubiteljima velnesa. Joga na otvorenom, meditacija i tai či lako se mogu kombinovati sa dugim boravkom na svježem morskom vazduhu.

Kanarska ostrva su prva na listi najsposećenijih turističkih destinacija 2023. godine.

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Eri (Snoudonija), Vels

Zima u oblasti Eri, poznatoj i kao Snoudonija, pokazuje njeno surovije i divljije lice. Planine prekrivene snijegom, vodopadi i drevne šume stvaraju impresivan pejzaž za zimske šetnje i planinarenje.

Posjetioci mogu da se priključe vođenim zimskim turama i nauče više o bezbjednosti i orijentaciji u planinama, ili da se spuste pod zemlju i istraže nekadašnje rudnike. U njima su dostupne različite avanturističke aktivnosti, od zip-lajna i penjanja do vožnje čamcem kroz podzemne prolaze.

Nacionalni centar za rafting i druge aktivnosti na divljim vodama otvoren je tokom cijele godine, za sve koji su spremni da se suoče sa brzacima.

Bilbao, Španija

Bilbao tokom zime može biti prohladan i kišovit, sa temperaturama koje se kreću oko 12 stepeni, ali to nije razlog da se ovaj živahni grad preskoči.

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Niže cijene van turističke sezone ostavljaju više prostora u budžetu za čuvene baskijske pintxose, dok muzeji poput Gugenhajma i Muzeja lijepih umjetnosti nude brojne mogućnosti za boravak u zatvorenom.

Vrijedi posjetiti i Azkuna Zentroa, koji tokom cijele godine ima bazen na krovu.

Za autentičniji doživljaj lokalnog života, prošetajte srednjovjekovnim starim gradom Kazko Vjeho i svratite na Plaza Nueva, gdje možete krenuti u obilazak barova i probati različite pintxose, odnosno male zalogaje karakteristične za Baskiju.

Madeira, Portugal

Madeira je odličan izbor za zimski odmor, jer temperature u februaru mogu da dostignu oko 20 stepeni, uz dosta sunčanih dana.

Madeira

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Hladniji dio godine idealan je za pješačenje čuvenim levadama, kanalima za navodnjavanje koji prolaze kroz spektakularne predjele ostrva. Vrijedi probati i ponču, tradicionalno piće od destilata šećerne trske, ili istražiti pijace i vrtove glavnog grada Funšala.

Ljubitelji avanture mogu da se oprobaju i u trejl trčanju, planinskom biciklizmu i kanjoningu.

Ne treba propustiti Funšal, istorijsku prestonicu Madeire, kao ni slikovito ribarsko mjesto Kamara de Lobos, koje je svojevremeno rado posjećivao i Vinston Čerčil.

Azurna obala, Francuska

Francuska rivijera obično se povezuje sa ljetnjim glamurom, ali zima pruža priliku da se mediteranska obala upozna u mnogo mirnijem izdanju.

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Praznije uvale i znatno manje saobraćaja omogućavaju opuštenije istraživanje starog grada Nice, luke Monaka i dramatične obale između Mentona i Sen Tropea, bez ljetnjih gužvi.

Blaga mikroklima ovog područja znači i da su zime prijatnije nego u mnogim drugim dijelovima Francuske.

Bavarske Alpe, Nemačka

Bavarske Alpe zimi izgledaju posebno čarobno. Snijegom prekrivene planine, zaleđena jezera i dvorci kao iz bajke stvaraju prizore koji podsjećaju na animirane filmove.

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Jedna od nezaobilaznih atrakcija je dvorac Nojšvanštajn, koji pod snijegom izgleda posebno impresivno. Vrijedi posjetiti i srednjovjekovni gradić Fisen, a nakon obilaska zagrijati se u tradicionalnoj bavarskoj gostionici.

Kada vremenski uslovi dozvole, okolne staze pogodne su za zimske šetnje i hodanje na krpljama, dok zaleđena jezera mogu pružiti priliku za klizanje.

Santorini, Grčka

Santorini je tokom ljeta prepun turista, dok zimi pokazuje znatno mirnije lice.

Santorini se godinama muču sa prekomernim turizmom

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Sa mnogo manje kruzera i posjetilaca, zima je idealna za šetnju uskim ulicama Oje i Fire bez uobičajenih gužvi. Temperature se kreću oko 14 stepeni, pa nije vrijeme za kupanje i klasičan odmor na plaži, ali su pogledi na kalderu i čuveni zalasci sunca i dalje spektakularni.

Još jedna prednost su znatno niže cijene smještaja.

Ipak, treba imati u vidu da je tokom zime broj međunarodnih letova do ostrva veoma ograničen. Santorini je zato dostupniji trajektom iz Atine, koji saobraća svakodnevno. Dio hotela takođe ne radi tokom zimske sezone.

Alentežo, Portugal

Zima je odlično vrijeme za istraživanje portugalskog regiona Alentežo, kada vedro nebo, blaga brda i vinogradi nude mirniji odmor daleko od turističke vreve.

Dobra baza za istraživanje ovog kraja je Evora, grad pod zaštitom Uneska, čiji istorijski centar vrijedi detaljno obići.

Odande možete krenuti vinskom rutom Alenteža i posjetiti vinarije u okolini Estremoza i Monsaraza.

Tokom zime su cijene smještaja niže, pa je ovo dobar period za nekoliko dana degustacije vina i uživanja u bogatoj lokalnoj kuhinji.

Lion, Francuska

Drugi najveći grad Francuske pravi je izbor za ljubitelje hrane. U Lionu se mogu pronaći kako restorani sa Mišlenovim zvjezdicama, tako i tradicionalni bušoni u kojima se služe klasična jela ovog kraja.

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Zima je posebno pogodna za posjetu gradu, jer se hladnoća može izbjeći istraživanjem atmosferskih trabula, prolaza koji povezuju ulice, dvorišta i zgrade, kao i obilaskom pijaca i toplih, prijatnih restorana.

Vrijedi posjetiti i lokalne prodavnice suhomesnatih proizvoda, sireva, čokolade i pekare.

Još jedna prednost Liona je blizina Alpa, zbog čega se posjeta gradu lako može kombinovati sa zimovanjem ili skijanjem.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)