Mjesto u Srbiji od kog se svima ledi krv u žilama: Čuva mračnu legendu, ali i privlači na hiljade turista (Foto)

Stara vodenica u Zarožju krije jezivu legendu o vampiru Savi Savanoviću. Ovo mjesto, poznato po hororu "Leptirica", danas turistima nudi idealan spoj narodnih predanja i prelijepe prirode Povlena.

Izvor: MONDO/Petar Stojanović

U selu Zarožje jedna stara vodenica privlači ljubitelje neobičnih izleta, narodnih predanja i horora. Za nju se vezuje priča o Savi Savanoviću, a posjeta ovom kraju otkriva i sasvim drugačiju stranu, prirodu Povlena i Debelog brda.

Stara vodenica, selo u zapadnoj Srbiji i priča koja običnom odlasku po brašno daje zastrašujući obrt. To su elementi predanja o Savi Savanoviću, jednom od najpoznatijih vampira srpske književnosti i folklora. Njegovo ime odavno prelazi granice lokalne priče, a danas je razlog zbog kojeg radoznali posjetioci dolaze u Zarožje.

Savina vodenica privlači i one koji poznaju Glišićevu pripovjetku i gledaoce kojima je "Leptirica" ostala u sjećanju. Mjesto koje se povezuje sa jezivim predanjem postaje povod za izlet, fotografisanje i upoznavanje kraja u kojem se susreću narodna mašta i planinska priroda.

Važno je, međutim, razlikovati legendu od istorije. Priča o vampiru pripada svijetu predanja i njegovim književnim i filmskim obradama. Upravo način na koji se prenosi i pamti daje ovoj vodenici poseban značaj.

Zarožje, selo koje se prepoznaje po jednoj legendi

Zarožje se nalazi u zapadnoj Srbiji, na području opštine Bajina Bašta. Za njegovu staru vodenicu na Rogačici vezuje se priča o Savi Savanoviću, zbog koje ovaj kraj privlači pažnju i izvan Srbije.

Vodenica u takvoj priči ima mnogo veću ulogu od mjesta na kojem se melje žito. Ona postaje središte tajne: prostor u koji ljudi odlaze zbog svakodnevnog posla, dok ih, prema predanju, tamo čeka nešto sasvim neočekivano.

Obnovljena vodenica posjetiocima može da djeluje gotovo idilično. Taj prizor pravi neobičan spoj sa pričom koja je prati, mirno seosko okruženje i legenda zbog koje se na isto mjesto gleda sa dozom nelagode.

O povezanosti Zarožja, vodenice i turističkog interesovanja izvještavao je i RTS, opisujući nastojanje mještana da predanje o Savi približe posjetiocima.

Priča o odlasku po brašno iz kojeg nema povratka

Prema predanju prenijetom u dostavljenom tekstu, Sava boravi u staroj vodenici u blizini izvora Rogačice. Rijetko ga viđaju tokom dana, a dolaze mu seljani kojima je potrebno brašno. Jezivi dio priče počinje tvrdnjom da se oni iz mlina ne vraćaju.

U istoj verziji legende pojavljuje se i prizor mrtvog Save, dvije krvave mrlje na vratu i žutog leptira koji mu izlazi iz usta. Takvi motivi daju predanju prepoznatljivu atmosferu: svakodnevno se prepliće sa neobjašnjivim, a mali detalj postaje znak opasnosti.

Ove scene treba čitati kao dio narodne priče. One objašnjavaju zašto vodenica dobija zastrašujući glas i kako se legenda zadržava u sjećanju, a ne predstavljaju potvrdu da se opisani događaji zaista odigravaju.

Glišićeva pripovjetka daje predanju književni život

Priču o Savi Savanoviću Milovan Glišić obrađuje u pripoveci "Poslije devedeset godina", objavljenoj 1880. godine. To je ispravan naslov djela koje se u dostavljenom tekstu navodi kao "Devedeset godina kasnije".

Književna obrada omogućava da lokalna legenda dopre do mnogo šire publike. Vodenica, strah i priča o vampiru postaju dio djela koje se čita i prepričava, pa Sava nastavlja da živi kao lik i izvan kraja sa kojim se povezuje.

Glišićeva pripovetka prethodi romanu "Drakula" Brama Stokera, objavljenom 1897. godine. Razmak od 17 godina zanimljiv je književni detalj, ali Savin značaj za ovu priču prvenstveno dolazi iz njegovog mjesta u domaćem predanju i književnosti.

"Leptirica" prenosi strah na ekran

Đorđe Kadijević 1973. godine snima "Leptiricu" po motivima Glišićeve pripovetke. Film dodatno učvršćuje vezu između Save Savanovića, vodenice i horora, pa mnogi ovu priču upoznaju upravo preko ekrana.

"Leptirica" se dugo pominje kao prvi srpski horor. Ipak, Kulturni centar Beograda navodi da to mjesto pripada ranijem Kadijevićevom ostvarenju "Darovi moje rođake Marije" iz 1969. godine. Ta razlika ne umanjuje prepoznatljivost "Leptirice", ali je važna kada se govori o istoriji žanra.

Takođe, vodenicu u Zarožju, povezanu sa predanjem, ne treba automatski predstavljati kao mjesto snimanja filma. Veza sa pričom o Savi i lokacija na kojoj nastaju filmski kadrovi dva su različita podatka.

Izlet koji se nastavlja u prirodi

Savina vodenica jeste upečatljiv povod za dolazak, ali ovaj kraj nudi i priliku za boravak u prirodi. U dostavljenom tekstu izdvajaju se pješačke ture po obroncima Povlena i Debelog brda, kao i pogledi na okolni predio.

Posjeta zato može da spoji interesovanje za neobične priče sa šetnjom i upoznavanjem krajolika. Legenda privlači pažnju, dok priroda daje izletu širi sadržaj.

U tome je i posebnost Zarožja, jedna stara vodenica postaje polazna tačka za priču o književnosti, filmu i vjerovanjima. Posjetioci dolaze da vide mjesto uz koje se vezuje Sava Savanović, a pred njima se otvara kraj koji ima mnogo više od svoje jezive legende.

(Mondo)