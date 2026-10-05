Ovo su najpopularniji dvorci i palate u Evropi: Koja zemlja ima najviše velelepnih zdanja na listi?

Od Praškog dvorca do Drakulinog zamka u Rumuniji, ovo su evropske palate i dvorci koji 2026. godine privlače najviše putnika.

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Kako se približava jesen, mnogi evropski putnici navode da su kultura i kulturno nasleđe među glavnim motivima za putovanja.

Prema podacima Evropske komisije za putovanja, kako temperature počnu da padaju tokom oktobra i novembra, sve više ljudi planira putovanja upravo oko ovakvih sadržaja.

To potvrđuju i podaci turističke kompanije TUI Musement. Prema njihovom istraživanju, čak 94 odsto ispitanika navodi da su zainteresovani ili veoma zainteresovani za iskustva povezana sa istorijom, kulturom i kulturnim nasleđem tokom narednog gradskog odmora. Osam od deset ispitanika takođe je reklo da je posetilo neki spomenik ili znamenitost u blizini mjesta u kojem žive.

Imajući to u vidu, TUI Musement objavio je novu listu 30 najpopularnijih dvoraca i palata u Evropi za 2026. godinu, zasnovanu na ukupnom broju Google recenzija.

Analiziran je broj recenzija zabilježenih 2023. i 2026. godine, kako bi se utvrdilo na koji način se rangiranje atrakcija promijenilo u međuvremenu.

Španija ima najviše predstavnika

Španija je zemlja sa najviše predstavnika na listi, čak šest od 30 dvoraca i palata nalazi se upravo u toj zemlji. Alhambra u Granadi i Kraljevska palata u Madridu našle su se među prvih deset.

Popularni Praški dvorac zadržao je prvo mjesto, dok je bečki dvorac Šenbrun ušao među prva tri. Budimskom dvorcu pripao je status jedinog novog člana liste, zahvaljujući povećanju broja Google recenzija od čak 65 odsto u odnosu na 2023. godinu.

Ovo je deset dvoraca i palata koje bi trebalo uzeti u obzir za posjetu ove jeseni:

Prvih deset obuhvata gotovo cijelu Evropu

Malo ko ko je posetio Praški dvorac iznenadiće se zbog toga što je ponovo zauzeo prvo mjesto.

Sa oko 199.000 recenzija, što je 31 odsto više nego 2023. godine, Praški dvorac jedan je od najvećih kompleksa dvoraca na svijetu.

Praški dvorac

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Posetioci na jednom mjestu mogu da upoznaju vijekove istorije, a ulaznica omogućava obilazak znamenitosti poput katedrale Svetog Vida, Starog kraljevskog dvora i slikovite Zlatne uličice.

Na drugom mestu nalazi se Bakingemska palata, vjerovatno najpoznatija londonska znamenitost. Jedna je od tri zvanične rezidencije britanske monarhije i predstavlja jednu od najposjećenijih turističkih atrakcija u gradu.

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Hiljade posjetilaca svake godine dolaze da vide tradicionalnu smjenu straže, dok tokom ljeta mogu da obiđu i unutrašnjost palate i njene raskošne državne odaje.

Na trećem mjestu je Šenbrun u Beču, koji je u odnosu na 2023. godinu napredovao za dva mjesta.

Ove godine obilježava 30 godina od upisa na listu svjetske baštine, a posjetiocima pruža uvid u bogatu istoriju i nasljeđe habzburške monarhije koje je vijekovima oblikovalo Austriju.

Na četvrtom mjestu nalazi se Versajska palata, jedno od ključnih mjesta francuske istorije i nekadašnja rezidencija francuskih kraljeva.

Galerija ogledala

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U raskošnom kompleksu nalaze se čuvena Dvorana ogledala, kraljevski apartmani i prostrani uređeni vrtovi. Posjetioci mogu da upoznaju različite periode francuske istorije, od apsolutizma Luja XIV i pada monarhije do potpisivanja Versajskog sporazuma kojim je okončan Prvi svetski rat.

Iako je u odnosu na 2023. godinu pala za dva mjesta, Vavel u Krakovu i dalje zauzima petu poziciju i ostaje jedna od značajnih kulturnih atrakcija Evrope.

Nekadašnja rezidencija i mjesto krunisanja poljskih kraljeva poznata je i po legendi o Vavelskom zmaju. Statua zmaja u podnožju kompleksa jedan je od najprepoznatljivijih simbola Krakova.

Španske znamenitosti zauzele šesto i sedmo mjesto

Na šestom mjestu nalazi se Alhambra u Granadi, kompleks palata, vrtova i tvrđava koji spada među najimpresivnije istorijske znamenitosti Španije.

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Nekadašnje sjedište Nasridskih sultana, a potom i kraljeva Kastilje, obuhvata Nasridske palate, Generalife, Alkazabu i palatu Karla V.

Na sedmom mjestu je Kraljevska palata u Madridu, koja je napredovala za jednu poziciju nakon što je od 2023. godine povećala broj Google recenzija za 47 odsto.

Iako se i danas koristi za prijeme i zvanične događaje kraljevske porodice, dio palate otvoren je za javnost. Posjetioci mogu da obiđu, između ostalog, prestonu dvoranu, Gasparinijevu sobu i kraljevsku kapelu.

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Osmo mjesto zauzima još jedna londonska znamenitost - Londonski toranj.

Ova drevna tvrđava bila je poprište događaja koji su obilježili istoriju Engleske, uključujući pogubljenje Ane Bolen i nestanak prinčeva Edvarda V i Ričarda, vojvode od Jorka.

Danas se u Londonskom tornju čuva čuveno kraljevsko blago, odnosno krunski dragulji. O tvrđavi brinu tradicionalni stražari poznati kao jomani, ali i gavrani koji se, prema legendi, smatraju čuvarima tvrđave.

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Na devetom mjestu je dvorac Nojšvanštajn u Bavarskim Alpima, koji je napredovao na listi zahvaljujući značajnom rastu broja recenzija.

Ova palata, koja izgleda kao da je izašla iz bajke, posjetiocima pruža uvid u svijet bavarskog kralja Ludviga II, poznatog kao "Ludi kralj" ili „"Kralj labud", i njegovu fascinaciju umjetnošću, arhitekturom i srednjovjekovnim legendama.

Prvih deset zatvara Bran u Rumuniji, poznat i kao "Drakulin zamak". Za ljubitelje misterija i gotičkih priča, ova tvrđava predstavlja jednu od nezaobilaznih destinacija u Transilvaniji.

Ipak, iza mita o Drakuli krije se i bogata istorija Rumunije, od uloge pogranične tvrđave do perioda kada je zamak služio kao kraljevska rezidencija.

Zamank Bran

Izvor: Shuttershtock

Deset najpopularnijih dvoraca i palata u Evropi

1. Praški dvorac, Češka

2. Bakingemska palata, Velika Britanija

3. Šenbrun, Austrija

4. Versajska palata, Francuska

5. Vavel, Poljska

6. Alhambra, Španija

7. Kraljevska palata u Madridu, Španija

8. Londonski toranj, Velika Britanija

9. Nojšvanštajn, Njemačka

10. Bran, Rumunija

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)