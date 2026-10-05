Ovi evropski gradovi su još ljepši zimi: Jedan je bio Kraljeva luka u "Igri prestola"

Ako planirate zimsko putovanje po Evropi, ova lista od preko trideset evropskih gradova koji zimi izgledaju posebo bajkovito može da bude pravi vodič.
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Evropski gradovi tokom zime dobijaju sasvim drugačije lice. Poznati časopis Condé Nast Traveler objavio je listu "31 evropski grad koji je još šarmantniji zimi", a među destinacijama su se našla i dva grada iz komšiluka - Zagreb i Dubrovnik. Na spisku su, između ostalih, Beč, Venecija, Berlin, Prag, Budimpešta, Ljubljana, Amsterdam, Pariz, Salcburg i London.
Zagreb je na listi zbog svoje zimske atmosfere, starog grada i Adventa, koji tokom praznične sezone donosi brojne božićne markete, klizališta i svjetlosne dekoracije. Časopis posebno ističe njegove kaldrmisane ulice, baroknu arhitekturu i atmosferu centralnoevropske prijestonice.
Na listi se našao i Dubrovnik, koji je i tokom hladnijih mjeseci zanimljiv zbog istorijske arhitekture i pogleda na Jadran. "Condé Nast Traveler" posebno izdvaja Dubrovačkizimskifestival. Dubrovnik je poznat i kao jedna od lokacija na kojima je snimana "Igra prijestolja", odnosno "Kraljevaluka".
Među destinacijama koje bi mogle da budu posebno interesantne turistima iz Srbije nalazi se i Budimpešta. Zima je jedan od najboljih perioda za posjetu mađarskoj prijestonici. Pogled na zgradu Parlamenta uz Dunav dobija poseban izgled tokom hladnih mjeseci, dok su gradske termalne banje, muzeji i poznati kafići posebno privlačni kada temperature padnu.
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Ljubljana je još jedan grad iz regiona koji se našao na listi. Slovenačka prijestonica tokom decembra dobija prazničnu atmosferu, a barokne građevine i ulice ukrašene svjetlima doprinose utisku zimskog grada iz bajke. Nakon praznika grad postaje mirniji, pa je moguće da se izbjegnu gužve i obiđe pješačka zona ili da se uživa u kafićima uz rijeku. Ljubljana je dobra baza i za izlete do Bleda i Julijskih Alpa.
Na spisku je i Prag, koji zimi posebno dolazi do izražaja kada snijeg prekrije Karlov most i krovove istorijskog centra. Grad je poznat i po božićnim marketima, na kojima posjetioci mogu da probaju tradicionalni trdelnik i kuvanovino.
Među ostalim evropskim destinacijama nalaze se Beč, poznat po prazničnim marketima, toploj čokoladi i Saher torti, Venecija, koja tokom zime postaje znatno mirnija i manje opterećena turistima, kao i Salcburg, rodni grad Mocarta, koji zimi dobija posebnu atmosferu zahvaljujući snježnom pejzažu i istorijskom centru.