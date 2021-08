Halid Bešlić u Banjaluci: Koncert za pamćenje (FOTO/VIDEO)

Velikan narodne muzike održao koncert za pamćenje na banjalučkoj tvrđavi Kastel pred više hiljada ljudi.

Postoje neki koncerti na koje idu svi ili na koje će bez problema otići svako i ''ko ne sluša tu muziku''. Nema puno pjevača i pjevačica koji su u toj kategoriji. Jedan je Zdravko Čolić, jedan od njih je i Halid Bešlić.

Dok je vidno raspoložen sa svojim bendom pravio uvod u Bešlićev koncert, banjalučki (sa beogradskom adresom) pop pjevač Boris Režak, razmišlljajući glasno koju pjesmu da otpjeva mimo svog autorskog repertoara, rekao je baš to otprilike: "kada ne znaš šta ćeš, sviraj Čolu...ili Halida."

Gužva se slutila već u ulicama oko Kastela, gdje su pojedinci tražili tapkaroše da kupe kartu, ili nudili novac onima koji je imaju, samo da uđu na koncert.

Nešto iza 22 časa pred nekoliko hiljada ljudi u banjalučkoj tvrđavi, od kojih par desetina u "ultra VIP zoni" ispred bine, zapjevalo je sa Halidom ''Dvadeset i neka ti je godina, isto toliko mi je tamnica..."

"Bio sam mnogo puta u Banjaluci, ali ovo će čini mi se biti najbolji koncert," rekao je nakon prvog hita Halid Bešlić, koji nikada ranije nije pjevao na Kastelu.

Zatim je prije nastavka dodao: ''Uživajte kad vam je bog dao, pa dokle ide, ide. A idemo sad pjesma, za pjesmom, pa gdje se zaustavimo..."

Tako je i bilo.

Od ''Ja bez tebe ne mogu da živim'', preko ''U meni jesen je'', ''Zlatne strune'', ''Miljacke'', ''Romanije'', ''male Beograđanke'', do ''Hej zoro,'' skoro svi u publici su otpjevali svaku pjesmu zajedno da Bešlićem i bendom.

Internet signal je bio zakrčen od protoka lajv snimaka prema društvenim mrežama na svaki hit koji je pjevač rođen u Kneženi kod Sokoca pjevao.

Bešlić, čija karijera aktivno traje od 1979. godine, ima sjajan osjećaj za to kada pustiti publiku da otpjeva nešto sama, ali stvarno nije ''odmarao'' mnogo i pjevao je pošteno od početka do kraja, vidjelo se da i bend i on uživaju u atmosferi.

Prvi refren hit singla iz 2015. godine ''Romanija'' publika je pjevala a capella, a tu priliku pjevač im je pružio još jednom kada se iza ponoći vratio na bis nakon čega su rijeke ljudi krenule da napuštaju koncertni prostor banjalučke tvrđave Kastel.

Mnogi od njih prvi poljubac su davno su zaboravili (prvi dernek, ko zna gdje je?), ali ovaj koncert će sigurno pamtiti

Posjeta UKC-U

Halid Bešlić će danas posjetiti Univeritetski klinički centar Republike Srpske.

Podsjećamo, Bešliću je prije nekoliko godina praktično usputnim ultrazvučnim pregledom koji je obavio prof. dr Vlade Đajić u UKC RS ustanovljeno visoko i opasno zakrčenje krvnih sudova vrata i hitno je transportovan za Ljubljanu gdje mu je urađena procedura i ugrađen stent.

