Moto susret 27. i 28. avgusta u Doboju

Zvijezde muzičkog i moto festivala su Van Gogh i Sunshine

Izvor: Promo

Pravi moto i muzički spektakl očekuje sve posjetioce na Prvom moto susretu koji u petak i subotu, 27. i 28. avgusta ove godine, zajednički organizuju dobojski Moto klub "Aplha Team", Grad Doboj i popularni dobojski izletišni kompleks Jezero Rudanka.

Fenomenalan vrhunac turističke sezone u Doboju očekuje sve posjetioce Prvog moto susreta na popularnom dobojskom izletištu Jezero Rudanka! Motorijadu organizuje dobojski Moto klub "Alpha Team" uz pokroviteljstvo Grada Doboja i Borisa Jerinića, gradonačelnika Doboja kao generalnog pokrovitelja ovog događaja.

Kultni beogradski bend Sunshine predvođen frontmenom Banetom u petak 27. avgusta, kao i Đule sa svojim Van Goghom u subotu 28. avgusta, biće glavne, naravno ne i jedine muzičke zvijezde ovog ljetnog vikend susreta bajkera na Jezeru Rudanka nadomak Doboja.

Posjetioce u ova dva dana očekuje sjajan program koji su organizatori priredili za svoje goste. Između ostalih događaja posjetioce motorijade na Jezeru Rudanka očekuje: besplatan kamp mjesta za kampere, domaćinski doček uz domaću rakiju,

atraktivne plesačice, odličan muzički program predvođen Banetom Sunshine i Van Goghom, cjelodnevno prisustvo profesionalnog tatoo majstora koji će vam omogućiti jedinstven suvenir sa ovog spektakla i još mnogo toga…

Program susreta za petak, 27. avgust:

Otvaranje kampa;

Doručak za bajkere od 10.00 do 14.00;

Muzički program prvog dana Susreta počinje od 18 časova, a prve večeri nastupaju:

DICK IS DEAD, dobojski Core/Metal bend;

SUICIDE OUTFIT, The Balkan Punk’n’Roll Syndicate from Mainhatten, Frankfurt am Main;

SUNSHINE, kultni beogradski Rapcore/HipHop bend.

Program susreta za subotu, 28. avgust:

Doručak za bajkere od 10.00 do 14.00;

Defile kroz Doboj predviđen je od 15.00 do 17.00

Bajkerske igre na Jezeru Rudanka od 17.30 do 18.30

Muzički program drugog dana počinje u 19.00 časova, druge večeri nastupaju:

DILAN DOG, dobojski Punk/Rock bend;

JORGOVANI, beogradski Boemski Punk bend;

VAN GOGH, beogradski Rock‘n’Roll bend.

Cijena dnevne ulaznice je 10 KM, a cijena vikend ulaznice za bajkere (u cijenu je uključen i ručak) je takođe 10 KM.

