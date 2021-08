Aca Lukas se sprema za Evroviziju: Menadžer uvjeren da će pobijediti

Pjesma je spremna, a on se nada pobjedi.

Izvor: Espreso/Emilija Jovanović

Aca Lukas i estradni menadžer Saša Mirković putem svojih Instagram naloga najavili su da će pjevač ako sve bude kako treba sljedeće godine Srbiju predstavljati na Pjesmi Evrovizije.

Saša je ubijeđen u pobjedu folkera kako na Beoviziji, tako i na Evrosongu, jer smatra da će za takvu zvijezdu glasati cijela dijaspora.

"Nije lako pobijediti, ali pokušaćemo zbog Srbije", napisao je Saša nasvom Instagramu , a Lukas je na storiju objavio istu sliku i poruku:

"Daće bog. Sljedeće godine Rim".

Izvor: Instagram/aleksandar_vuksanovic_official

Iako su mnogi prvobitno pomislili da je u pitanju šala, Mirković je otkrio da se ozbiljno spremaju za takmičenje.

"Nije šala. Pjesmu je radio Vladimir Graić i privodimo je kraju. U pitanju je ozbiljna balkanska balada. Uskoro ćemo se prijaviti na konkurs na RTS", rekao je on za "Kurir" i dodao da očekuje pobjedu:

"Bitno je što je Aca zvjezdetina i cijela dijaspora, počev od Evrope do Australije, glasaće za njega. Biće animirani da glasaju. I to ne samo Srbi u dijaspori već i drugi".

On je napravio i paralelu između Lukasa i Marije Šerifović, s kojom je 2007. godine na Evroviziji odnio pobjedu.

"Aca nosi tu popularnost i to mi olakšava posao. S Marijom to nisam imao. Morao sam da se borim, sav teret je tada pao na mene, morao sam da animiram publiku da glasa. U tome je razlika", istakao je Saša.

Izvor: Prva TV/screenshot

Na pitanje da li se boji konkurencije, te da neki već spekulišu da RTS lobira za svoje favorite, Saša je imao odgovor:

"Oni su pokazali šta znaju s tim favoritima prethodnih godina. Nije sve u skakutanjima i odabiru lakih nota. Oni to znaju odlično. Samo do sada su to prihvatali kao turističko putovanje".

Lukas se nije oglašavao, ali je poručio da na sve što javnost zanima može da odgovori Mirković.

Izvor sa RTS-a rekao je da je konkurs za Beoviziju raspisan i da će trajati do novembra. Samo takmičenje biranja pobjednika održaće se u februaru sljedeće godine.