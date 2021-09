Novi film konačno će dobiti svoj prvi pravi video!

Izvor: SmartLife / The Matrics Resurections

The Matrix film pojavio se 1999. godine i izazvao pravu revoluciju, kako sadržajem, tako i efektima, koji su postavili temelj u tom domenu za filmove koje gledamo i danas.

Originalni film i dalje je jedan od najbolje ocijenjenih “novijih“ filmova, sa ojcenom 8,7, ali su sljedeća dva The Matrix Reloaded i The Matrix Revolutions, izašla tokom 2003. godine, dosta slabije ocijenjena - tek 7,2 i 6,8, takoreći prosjek.

Najnoviji, četvrti film dolazi 22. decembra 2021. godine, ako ne bude odlaganja i zove se The Matrix Resurrections, a glumiće vrlo slična glumačka postava.

Iako se o pomjeranju premijere zbog pandemije koja još uvijek traje pričalo i ranije, od toga nema ništa i nadamo se da ćemo na prvom pravom trailer-u za The Matrix Resurrections videti isti datum dolaska u bioskope, kao što stoji gore u vijesti.

Vidi opis Crvena ili plava pilula? Ponovo smo na početku, a The Matrix ekipa predstavlja dva kratka i prvi trailer za film Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / The Matrics Resurections Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: SmartLife / The Matrics Resurections Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: SmartLife / The Matrics Resurections Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: SmartLife / The Matrics Resurections Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: SmartLife / The Matrics Resurections Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: SmartLife / The Matrics Resurections Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: SmartLife / The Matrics Resurections Br. slika: 7 7 / 7

What is The Matrix sajt je ponovo živ i nudi nam stari izbor - plavu ili crvenu pilulu. U zavisnosti od toga koju odaberete vidjećete kratku najavu o priči filma, na bljesak čak i kadrove i samo par trenutaka novog Nea i njegovih saboraca. Naravno, ništa vas ne sprečava da klikom i na jednu i na drugu pilulu pogledate obe najave, koje imaju drugačiji narativ.

Porazumijeva se - zavjesa od zelenih slova, toliko prepoznatljiva za The Matrix i dalje je tu, a zanima nas koji će to telefon imati čast da bude dio novog filma - sjećate li se originala?!

Uživajte u kratkim najavama i pogledajte prvi pravi video za The Matrix Resurrections 9. septembra.

Koju pilulu ćete vi odabrati?!