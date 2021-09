Snežana Savić kao Jovanka Broz, otkrila nepoznate detalje: Tito imao aferu s dvije maserke

Snežana Savić u seriji "Jovanka Broz i tajne službe" ima glavnu ulogu - Jovanke Budisavljević, kasnije Broz.

Glumica Snežana Savić igra glavnu ulogu u srpskoj seriji "Jovanka Broz i tajne službe" koja je sinoć počela da se emituje na RTS-u, a koja ima deset epizoda.

Snežana je otkrila da se iscrpno spremala kako bi vjerodostojno dočarala Jovanku.

"To je priča o jednoj epohi i vremenu koje su te ličnosti obilježile sa Josipom Brozom Titom na čelu, kao i njegovom saputnicom Jovankom. Ona je narodni heroj, oficir i žena koja je bila odlikovana za hrabrost u ratu, jedna od najljepših žena na svijetu koja je uvijek plijenila svojom pojavom. Mnogo je tu neispričanih priča. Šuškalo se da je ona bila stroga, perfekcionista, otpuštala sve one koji joj se nisu dopadali iz raznih razloga. Jovanka je bila izuzetno jaka žena", navela je Snežana.

"Pred kraj Titovog života, kada nisu bili u sjajnim odnosima, dobila je poziv da proslavi s njim Novu godinu. Ona na to nije pristala, jer je prethodno Tito bio umiješan u aferu sa dvije maserke koje je ona tada nazivala konkubinama. Više puta je isticala da je trpila mnogo toga samo iz inata i govorila je kako je sve svoje neprijatelje nadživjela", rekla je čuvena glumica, koja igra veliku ličnost kakva je bila Jovanka.

"Dosta sam proučavala o njoj. Njenu ličnost, način na koji je govorila, hodala, njenu boju glasa, intonaciju. Pokušavala sam, koliko god je moguće, naravno sa mjerom, sve to da prenesem na publiku. Jovanka će biti prikazana na vjerodostojan način. Fizički podsjećam na nju, imamo slične crte lica. Kostimi i maska su dodatno doprinijeli tome da podsjećamo", istakla je glumica.

"Jovankina verzija priče je da su uspjeli da ga odvoje od nje, jer je ona navodno voljela vlast i želela da preuzme tron. I na kraju su Tita uspjeli da odvoje od Jovanke, jer se ona previše miješala u sve, postavljala razne uslove. Mnogi tvrde da je to Titu na neki način zasmetalo. To je moja lična opservacija. A možda i vreme čini svoje, možda mu je samo dosadila. Žena koja ga stalno pritiska. Bili su ubijeđeni da ona škodi njegovom zdravlju i da on treba da bude sam. Razdvojili su je od Tita, jer se previše miješala u politiku", zaključila je Snežana Savić.

Igrano-dokumentarna serija "Jovanka Broz i tajne službe" emituje se na RTS 1 ponedjeljkom u 22 časa, a kroz deset epizoda prati najvažnije događaje iz života Jovanke Budisavljević, kasnije Broz.

