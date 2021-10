14 godina od odlaska Nine Rešića: Legendarni folker napustio nas je na današnji dan...

Jedan od najpopularnijih pjevača narodne muzike devedesetih Nino Rešić preminuo je na današnji dan, 18 oktobra, prije tačno 14 godina, a emotivna poruka na njegovom grobu i dalje kida dušu.

Izvor: Youtube/Tv Arhiva

Nino, čije je pravo ime Amir Rešić muzičku karijeru započeo je 1991. godine, a njegove pjesme su i danas rado slušane. Prvi album izdao je 1992. godine i vrlo brzo postao velika folk zvijezda devedesetih zahvaljujući hitovima kao što su "Usne vrele kao žar", "Udahni duboko", "Što stariji sve mi više fali", "Šta ću mala s tobom", "Donesi divlje mirise"…

Međutim, ono što je takođe obilježilo njegovu karijeru bile su brojne kontroverze koje su ga pratile. Rešić je u jeku slave dostigao sam estradni vrh i bio najbolje plaćen pjevač, ali lični i porodični problemi uticali su na to da njegova karijera krene nizbrdo.

Nino se ženio čak tri puta. U svakom braku dobio je po jednu ćerku Tamaru, Amelu i Sandru. Ninova ćerka Sandra Rešić poznata je kao zvijezda "Granda", a takmičila se u rijalitiju Zadruga.

Izvor: Youtube/Tv Arhiva/ATA Images/Antonio Ahel

Nino je preminuo 2007. godine u 43. godini zbog perforacije pankresa uzrokovane dugogodišnjem prekomernim konzumiranjem alkohola, pisali su mediji.

Ninov nekadašnji menadžer i veliki prijatelj Nermin Ademović do posljednjeg dana bio je uz Nina, a u jednom intervjuu opisao je i trenutak kada mu je prijatelj preminuo na rukama:

"Bila je 2007. godina, Nino je većinu vremena provodio u Bijeljini gdje smo radili na njegovom novom albumu. Ja i osoba po imenu Nebojša smo bili jako bliski Ninu i pomogali mu oko karijere, ja sam uglavnom vodio menadžerske poslove, a Nebojša ga je vozao po nastupima i gdje već treba. Sjećam se kao sad, 18. oktobra primam SMS poruku sa sadržajem: 'Brate, Nino je danas loše, išli smo kod doktora i on je preporučio da ostane u bolnici ali Nino nije htio, molim te dođi večeras da budeš s njim jer ja imam poslovnih obaveza'. Negdje predveče sam sa prijateljem Vedadom krenuo za Bjeljinu misleći da Nino ima slabiju prehladu i da nije ništa ozbiljno. Kada smo tamo stigli Nebojša je žurio na posao, a Nino je spavao u svojoj sobi, tada nam je Nebojša rekao da mu otvaramo prozor, jer svakih pola sata dobija strašne napade pa da ima svježeg vazduha", ispričao je Ademović i dodao:

Izvor: YouTube/OFFICIELNI KANAL NINO REŠIĆ LEGENDA

"Nino nije htio da ide kod doktora iako je imao jake bolove i česte napade. Oko 22h mu je već bilo jako loše i ja sam rekao Nino idemo kod doktora i neću više da te slušam, ovog momenta ideš sa nama da te pregledaju. Nino je jedva hodao, uz našu pomoć je došao do auta i tada smo ga odvezli u bolnicu u Bijeljinu, tamo su nam rekli da ga odmah odvezemo do hirurgije. On više nije mogao da hoda te smo stavili u invalidska kolica i brzo odvezli na odjeljenje. Tamo nas je sačekao doktor i pitao da li je pacijent alkoholičar. Nisam znao šta da mu odgovorim osim da nije pio zadnjih sedam dana ništa. Odvezli su ga u salu a mi smo ostali da čekamo, prošlo je i ponoć ali mi nismo imali nikakvih vijesti, nismo ni slutili da će se desiti ono najgore. U tom trenutku se pojavio doktor i rekao nam ono što nismo htjeli da čujemo “Izgubili smo ga, pokušali smo reanimaciju, ali nije reagovao - i dalje je bila tišina, ja nisam mogao da vjerujem da čujem tako nešto".

Izvor: YouTube/OFFICIELNI KANAL NINO REŠIĆ LEGENDA

Sahranu su organizovali u Ninovoj rodnoj Bosanskoj Dubici, a na pjevačevom grobu godinama stoji emotivna poruka.

"Ti najbolji brate, tako ću te zvati, u mom srcu živiš, tu ćeš i ostati. Volio si život, imao si mladost, bio si naša sreća, bio naša radost, sudbina ti ne dade da dočekaš starost. Od Neše sa porodicom", piše na pjevačevoj večnoj kući, a ovu poruku ostavio je upravo Nermin Ademović.

