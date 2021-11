Veliko interesovanje za Stingov koncert u Sarajevu: Rasprodate karte za tribine i fan pit

Za svega nekoliko sati, fan pit i tribine za koncert Stinga u Sarajevu su rasprodate, a najveći fanovi su čekali na otvaranje prodajnih mjesta, pa se već ujutro prvog dana prodaje stvorio red.

Izvor: Promo

Veliki broj publike na sarajevski koncert dolazi i iz zemalja regije, posebno gosti sa primorja iz susjedne Hrvatske i Crne Gore.

"Veoma nam je drago što su Sarajevo i BiH odgovorili na očekivani, euforični način za koncert Stinga u Sarajevu. Molim sve ljude da obezbijede svoju kartu na vrijeme, ako mogu koliko sutra, jer će ovaj koncert biti rasprodan u rekordnom roku“, rekao je Boban Milošeski, vlasnik produkcijske kuće „Avalon“.

Cijena ulaznice za fan pit i tribine je iznosila 99 KM, dok ulaznice za parter kojih još uvijek ima u prodaji u ograničenom broju, koštaju 69 KM.

Koncert će trajati dva sata i biće sastavljen od Stingovih najvećih hitova (Every Breath You Take, Message In A Bottle, Englishman in New York, Fragile, Shape Of My Heart, Desert Rose) ali će istovremeno biti i promocija novog albuma „The Bridge“ koji izlazi 19. novembra i već je najavljen uspješnim radijskim hit-singlom “Rushing Water”.

Kao specijalni gost, koncert će otvoriti 45-minutni nastup Džoa Samnera sa bendom. Koncert velike muzičke zvijezde je zakazan za 19. mart 2022. godine u Sarajevu u dvorani Zetra.

