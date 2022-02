Ko će predstavljati Srbiju na Evrovoziji: Ovu su pjesme koje se bore za plasman (VIDEO)

Ovo su numere koje bi mogle predstavljati Srbiju na Evroviziji, a Marija Mikić se i te kako izdvojila.

Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic

Nakon što su članice grupe Hurricane oduševile sve kompletnom izvedbom pjesme "Loco, loco" kojom su predstavljale Srbiju na Evroviziji 2021. godine, na kojoj su pobjedu odnijeli članovi italijanske grupe Maneskin, sada je red da naša zemlja ponovo izabere svog predstavnika.

Marija Mikić, Tijana Dapčević, Zorja Pajić, Sara Jo, Aca Lukas, Goca Tržan, Dušan Svilar, Angelina samo su neki od muzičara koji se bore za svoj plasman.

Za sada najveću pažnju privukla je pjesma "Ljubav me inspiriše" koju izvodi Marija Mikić. Pozitivni komentari već u prvom satu preplavili su društvene mreže, a pjevačicin glas naišao je na brojne pohvale.

Marija se ovim povodom oglasila za MONDO i za naš portal otkrila sve o prvim utiscima, komentarima koje je lično dobila, ali i otkrila kome je prvo pustila pjesmu. Takođe, Marija nam je priznala i šta bi za nju značilo kada bi pobjedila i predstavljala Srbiju na izboru za pjesmu Evrovizije.

"Radili smo pjesmu da bude malo emotivna, nismo je radili samo za Beoviziju, imali smo je odavno... Odmah sam vidjela da je to pjesma takvog kalibra, za takvo takmičenje i drago mi je na pozitivnim komentarima. Neću biti skromna ovaj put, jer je ovo nešto najbolje što sam do sada uradila u svojoj karijeri - najbolj otpjevano, najbolje spakovano, najbolje opisano. Hvala na lijepim komentarima i očekujem ih još stvarno. Nikad nisam bila ovako uzbuđena, sva gorim! Moram da se zahvalim na porukama, sastave mi ljudi šalju i to je najveća pobjeda i vjetar u leđa. Ima ljudi koji zaista poznaju kvalitet i zaista nikad nisam vjerovala ni u šta kao što vjerujem u ovu pjesmu", rekla je.

"Pjesmu sam prvo pustila svom vjereniku Jovano, kome bi drugom? Za mene takmičenje na Beoviziji predstavlja već pobjedu, zato što je ovo ostvarenje mog sna, da budem na takvom jednom festivalu i uopšte budem kompetentna da se takmičim i probam da predstavljam boje svoje zemlje negdje u Evropi. Tako da meni je to najveća čast i odgovornost u karijeri i ako zbog toga imam tremu. Ako pobjedim i odem na Evroviziju to za mene predstavlja jedan veliki stepenik i korak i ja se nadam da će moj narod, ako ja odem, stvarno biti ponosan na mene",zaključila je Marija Mikić za MONDO.

Poslušajte pjesmu "Ljubav me inspiriše":

Aca Lukas možda je jedno i od najvećih iznenađenja budući da je ovo prvi put da konkuriše za takmičenje na Evroviziji. Pesma "Oskar" totalno je u njegovom, već dobro poznatom stilu balada.

Poslušajte:

Takođe verna svom stilu ostala je i Tijana Dapčević koja se na Beoviziji bori sa pesmom "Ljubi, ljubi doveka".