Osim ruske tehno dive, u Beograd stižu i superstar Stephan Bodzin i još 20 novih izvođača (VIDEO)

Ranije najavljenoj Nini Kraviz na programu No Sleep festivala pridružuju se tehno superzvijezda Stephan Bodzin u dvosatnom nastupu uživo, uz produkciju u kakvoj ga dosad nismo gledali, i 20 novih izvođača!

Na zvanično najbolji novi evropski festival, koji će 8. i 9. aprila zauzeti hangar Matrez beogradske luke, stižu i traženi italijanski duo Agents Of Time, univerzalno omiljeni DJ Tennis, portugalska zvijezda u usponu Luna Semara, talentovani rezident Progresivne Suze Lukai, te domaći, međunarodno etablirani disk džokeji Tijana T i Kristijan Molnar, koji će stati uz bok već objavljenim tehno legendama kakve su DVS1 i DJ Bone!

Kompletiran je i program beogradskog kluba Drugstore, u koji stižu francuski progressive house šampion Sébastien Léger, zatim Daniella Da Silva, SUMIA, Human Rias, te domaće vedete Dejan Milićević, N-Tchbl i DJ duo Monosaccharide. Za trep žurku u ovom beogradskom klubu na blagajnama će se tražiti ulaznica više, jer dolaze Crni Cerak & Lacku, Spejs Noksi, Kene Beri, tam, Rade XO i DJ Micubiši!

Stephan Bodzin je svoj status tehno superzvijezde još jednom potvrdio novim albumom Boavista!

Inspirisan nedavnim preseljenjem u Portugal, njemački maestro sa svojim analognim sintisajzerima i ritam mašinama, iznjedrio je studijski rad koji je svjetska scena čekala punih šest godina! Otud i ne čude reakcije publike i medija koji su ga već proglasili za album godine, a univerzalnu ljubav prema Bodzinu krunisalo je i dodatno, dvostruko izdanje remiksa koje potpisuje kompletna svjetska A-lista kao što su Solomun, Boris Brejcha, Maceo Plex, Hernan Cattaneo, zvijezde u usponu Anfisa Letyago, Reiner Zonnefeld, Luna Semara, te niz drugih.

Iste večeri nastupaju i Agents Of Time, italijanski duo koji istinski caruje melodičnim technom. Od debija „Polina“ iz 2014. godine do danas razvili su se u jedne od predvodnika žanra uz Tale of Us i ARTBAT, a njihov novi „Mirage EP“ na ultra-popularnoj etiketi Afterlife već se kandiduje za izdanje godine pred nama.

Za veliko finale festivala u Luci Beograd ove godine zadužen je DJ Tennis, apsolutna legenda svjetske scene i ponosni vlasnik kultne etikete Life & Death, koja je iznjedrila sastave kao što su Tale of Us, Mind Against, Red Axes i brojne druge.

Njemu će se, specijalno za ovu priliku, za DJ pultom pridružiti bard regionalne scene Kristijan Molnar, da u zajedničkom back2back nastupu zaokruže svojevrsnu proslavu titule Najboljeg novog evropskog festivala, koju je No Sleep Festival osvojio neposredno pred početak dvogodišnje pandemijske pauze.

Drugstore: Od trapa do tehna

Kultni beogradski klub Drugstore ovaj put donosi najraznovrsniji program do sada, koji predvodi slavni Sébastien Léger.

Petak, 8. april u Drugstoru biće u znaku hip hopa, trapa i tehna. Prvi dio večeri obilježiće nastupi popularnih predstavnika lokalnog andergraund trapa – sastava Crni Cerak i producenta i repera pod pseudonimom Lacku. Pratiće ih glavna imena nove andergraund hip hop i trap scene, energični momci Spejs Noksi i Kene Beri, pop zvijezda u usponu i talentovana kantautorka koja predvodi glas jedne nove generacije tam, a vajb će pojačati DJ-evi Micubiši i Xoxo Rade.

Na zvaničnom afterpartiju densflor kluba preuzima tehno zvuk, a za njega će biti zaduženi Human Rias, rezident i buker nekadašnjeg kultnog minhenskog kluba MMA, predstavnica berlinske andergraund scene Daniella Da Silva u zajedničkom nastupu sa talentovanom DJ-icom umjetničkog imena SUMIA koja donosi uticaj istanbulske tehno scene. Beogradski duo Monosaccharide, koji pliva u mračnom, futurističkom acid technu, zatvoriće prvu neprospavanu noć.

Prvi dio druge večeri, 9. aprila, rezervisan je za tematsku žurku Euphoria, po istoimenoj ultrapopularnoj seriji. Zvaničan afterparti otvoriće N-tchbl (Marija Nikolić), predstavnica progresivnog zvuka lokalne elektronske scene i rezidentkinja Frisky radija.

Finiš kakav dolikuje slavljeničkom izdanju festivala publici će prirediti ni manje ni više nego Sébastien Léger, francuski DJ i producent koji donosi svoj poletni, house zvuk. Njegovi siglovi „Hit Girl“, „Hypnotzed“ i „Aqualight“ su postali i ostali hitovi koji se puštaju širom evropskih klubova, a pjesma „Lanarka“ bila je 2019. na prvom mjestu Beatportove liste.

Kaže da je u posljednje vrijeme „napravio muzike za pet godina“, čiji je dio objavljen kao nastavak prethodnih izdanja za All Day I Dream i Lost Miracle. No Sleep će zatvoriti jedan od najboljih regionalnih DJ-eva i producenata sa dvodecenijskom karijerom Dejan Milićević.

Proljećno izdanje festivala, koji se održava u produkciji EXIT tima i uz podršku domaćeg brenda Guarana, zauzima posebno mjesto na domaćoj i regionalnoj muzičkoj sceni, kao i u srcima ljubitelja elektronske muzike, jer konačno donosi proslavu prestižne titule za Najbolji novi festival na Evropskim festivalskim nagradama, dodijeljene 2020. godine!

