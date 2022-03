Švedski hevi metal bend "Sabaton" objavio pjesmu o heroini Milunki Savić (VIDEO)

Švedska hevi metal grupa "Sabaton", koja je stekla svjetsku slavu pjesmama istorijske i vojne tematike, objavila je numeru o srpskoj heroini Milunki Savić pod naslovom "Lady of the dark".

Lady of the dark Izvor: Youtube/Sabaton

Pjesma je objavljena u okviru albuma "The War To End All Wars" koji sadrži ukupno 11 numera.

U opisu pjesme "Sabaton" podsjeća da je Savićeva bila Srpkinja koja je zauzela bratovljevo mesto u vojsci, prerušila se u muškarca i na kraju postala jedan od najodlikovanijih vojnika uopšte u Prvom svjetskom ratu.

Pjesma počinje stihovima koji aludiraju na činjenicu da je ona najodlikovanija žena u istoriji ratovanja i da je njeno mjesto u vojničkoj aleji velikana: "Ko će biti zapamćen, u drevnoj kući rata. Sve te medalje, priče, u aleji velikana. Proslavljena junakinja, koja se šunjala kroz tamu. Stoji ispred vas, sav taj metal (ordenje) svijetli jarko", objavljeno je na zvaničnoj stranici grupe.

U refrenu pjevač Joakim Broden, koji je napisao riječi pjesme, pjeva: "Podignite ruke za gospu iz mraka. Vojnika bez želje za ubijanjem i sa filantropskim srcem.

Zauvijek je slomila pravila, ona je djevojka u uniformi. Boreći se rame uz rame sa muškarcima, borila se do kraja".

Milunka Savić bila je srpska heroina Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, narednik u Drugom puku srpske vojske "Knjaz Mihailo" i žena sa najviše odlikovanja u istoriji ratovanja.

Ranjavana je devet puta. Francuzi su je prozvali srpska Jovanka Orleanka zbog neizmjerne hrabrosti.

"Sabaton" je na albumu "The last Stand" iz 2016. godine objavio pjesmu "Last Dying Breath" nastalu prema govoru koje je braniocima Beograda održao major Dragutin Gavrilović u oktobru 1915. godine, za vrijeme odbrane grada u Prvom svjetskom ratu.

(Srna/Mondo)