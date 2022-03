"Pjesma me podsjetila na Čačak, Čačak": Lepa Brena i Konstrakta postale zvijezde za 24 sata

Lepa Brena iz sve snage navija za predstavnicu Srbije na Pjesmi Evrovizije

Izvor: ATA images/Antonio Ahel/RTS Screenshot

Pjevačica Lepa Brena otkrila je šta misli o numeri "In corpore sano" koja će Srbiju predstavljati na Pjesmi Evrovizije i uporedila Konstraktin uspjeh "preko noći" sa trenutkom kada je ona "postala zvijezda za 24 sata".

Lepa Brena je osvojila celu Jugoslaviju kada je legendarni voditelj Milovan Ilić Minimaks pustio snimak pjesme "Čačak, Čačak" koju je otpjevala sa Slatkim Grehom u svojoj TV emisiji.

"Moram priznati da nisam gledala takmičenje za "Pjesmu Evrovizije", a znate zašto? Sva dosadašnja takmičenja u posljednjih 7,8 godina su zaista bila muzički nezanimljiva, nekreativna, nije se ništa desilo. Čak ni one pjesme koje su postizale neke rezultate na Evroviziji, nisu one koje bi vas pomjerile emotivno. Međutim, Konstrakta me je zainteresovala, jer se ovakav blagi muzički zemljotres nije dogodio 20 godina. Veoma sam zadovoljna, kao žena koja je dugo u šoubiznisu i o kojoj su mišljenja iznosili razni psiholozi, sociolozi itd, da su ljudi zainteresovani da govore o muzici. Publika ume da odreaguje na inovativne pjesme kakva je ova, i da pretrese svako slovo u njoj. Vjerujem da pjesma, da bi izazvala emotivne reakcije, treba da bude interesantna, a kada sam videla koliko je interesovanje publike i medija, i ja sam poslušala 'In Corpore Sano' i svidjela mi se jer je zaista drugačija. Bez obzira na to kakav će biti njen plasman u Evropi, ova numera će ostati upamćena jer je napravila najveći bum na celoj eks ju sceni u posljednjih 20 godina", rekla je Brena i uporedila Konstraktin uspjeh sa svojim.

"Zaista, kada sam primijetila kako su mediji napravili halabuku oko pjesme, to me je podsjetilo na vrijeme prije 40 godina, kada je 'Čačak, Čačak' izazvao muzičku revoluciju, a sluša se i danas. Takođe, sve me je to podsjetilo i na pesmu 'Sitnije, cile, sitnije' Kornelija Bate Kovača i Marine Tucaković, sa kojom sam se 1983. godine takmičila na Jugoviziji, ali nismo uspjeli da odemo na Evroviziju. Jedan dio muzičkih kritičara tada nije mogao da prihvati pop sa elementima folka. To je bila prva takva pjesma kod nas, i još uvijek je hit, a u svetu je tek desetak godina kasnije nastao takav pravac. I Konstraktina pjesma je drugačija, inovativna, ima moderan prizvuk, a opet je pitka i bliska ljudima", ispričala je Brena za domaće medije.

Pjevačica je na kraju poželjela sreću Ani Đurić u Torinu:

"Svi volimo Konstraktu i svi želimo da se plasira fenomenalno i da uspije!".