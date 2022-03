Emotivan rastanak od publike: Fil Kolins održao posljednji koncert (VIDEO)

Legendarni engleski pevač i bubnjar Fil Kolins održao je u Areni O2 u Londonu svoj poslednji koncert.

Izvor: Youtube/ Traillblazer /screenshot

Popularni muzičar je nastupio sa sinom Nikom Kolinsom i članovima benda „Dženezis“ Majkom Raderfordom i Tonijem Banskom. Bolesni Kolins je cijeli nastup proveo sjedeći u stolici.

Rastanak sa publikom je bio veoma emotivan, ali i šaljiv, jer je u jednom trenutku Kolins dobacio da će sada morati da potraži drugi posao.

Sedamdesetjednogodišnji muzičar se već 15 godina bori sa posljedicama povrijeđenog pršljena u gornjem dijelu vrata. Već pet godina hoda uz pomoć štapa.

Koncert je održan u sklopu turneje "The Last Domino", a turneju su zakazali poslije pauze od 14 godina.

Kolins je još ranije u izjavi za Bi-Bi-Si otkrio da više nije u stanju da svira bubnjeve jer ne može da drži palice.

Posljednji koncert Fil Kolinsa Izvor: Youtube/Automorph

Članovi prvobitne postave „Dženezisa“, Piter Gabrijel i Stiv Haket, navodno nisu prisustvovali ovom posljednjem koncertu.

„Dženezis“ je osnovan 1967. godine, a svjetsku je slavu stekao u sedamdesetima. No Kolins je imao i zavidnu solo karijeru osamdesetih i devedesetih. Neke od najpoznatijih pjesama su mu In the Air Tonight, One More Night, Another Day in Paradise i Do You Remember.

(Mondo/RTS)