U susret ŠA Festu - DJ Dejan Milićević: Eksperimentisaću s muzikom dok ne ispričam cijelu priču (VIDEO)

Bliži nam se ŠA Fest, a s njim i nastupi nekih od najeminentnijih i najtraženijih muzičara u regionu.

Jedan od njih je i Dejan Milićević, DJ, producent i pionir srpske i regionalne elektronske scene, koji je u ovom poslu skoro četvrt vijeka. Bio je to povod da se osvrnemo na sam festival, muzičke trendove i Dejanov autorski rad.

- Krajem jula nastupaš na prijedorskom ŠA Festu. Šta je na tvom festivalskom „repertoaru“ ovog ljeta, koji muzički pravci i koji artisti te posebno inspirišu i pokreću ove sezone?

Da, konačno ćemo se vidjeti na ŠA Festu, jos prije par godina smo pravili planove za buking, ali se desila korona koja je pomjerila sve planove. Ovo ljeto je ludo sa festivalima i kao da se scena konačno oporavila i daje nam svoj maksimum. Ja nastupam na više poznatih festivala kao Exit, Love Fest i Sonus, ali takođe i na butik festivalima širom regiona kao Energija Fest, Ok Fest i mnogi drugi. Što se tiče muzike ja nastavljam da eksperimentišem sa eklektikom i kombinovanjem različitih beat-ova, u nadi da ću da ispričam cijelu priču kako treba. Od artista koji mi zaokupljaju setove izdvojio bih Floorplan, Fast Eddie i Amp Fiddler.

- S obzirom da si u ovom poslu skoro 25 godina i da si u velikoj mjeri zaslužan za razvoj srpske elektronske scene, koja je najveća promjena koju vidiš danas, u odnosu na vrijeme kada si počinjao da se baviš ovim poslom?

Da, definitivno sam predugo u ovom poslu, i za sve ove godine sam vidio mnoge promjene na elektronskoj sceni. Ono što mogu da zaključim je da je biznis previse ušao u underground. Takođe, muzika koja je najdinamičnija u cijeloj priči u posljednje vrijeme veoma brzo oscilira među pravcima koji postaju mainstream preko noći i isto tako se i gase. Svakako jako interesantan period u čitavoj dance kulturi i drago mi je da sam svjedok svega sto se dešava iz prve ruke.

- Znamo da dobra žurka zavisi od publike, izvođača, organizatora i promocije. Šta je po tebi "peti element", odnosno dobitna formula za žurku koju će dugo da pamti i publika i izvođač(i)?

Dosta teško pitanje, jer mi se dešavalo da svi uslovi koje si navela u pitanju budu na nivou, a da žurka bude “onako”, a onda opet mi se dešavalo da sve navedeno bude “onako”, a na dance floor-u ludnica. Mislim da onaj ko otkrije taj peti element ima da uđe u anale u najmanju ruku :).

- Šta je najbolji, a šta najteži dio posla kada si DJ?

Najbolji dio posla DJ-a je sam nastup svakako, i dalje me "radi" komunikacija sa publikom kao i prvi put. Mislim da je teži dio sve ovo okolo - putovanja, nespavanje, dogovori sa promoterima i vlasnicima klubova, ali sve je to u službi posla i drago mi je da mogu da radim ono što volim u životu i da za to dobijam i podršku od publike.

- Šta se dešava na autorskom planu, spremaš li neka nova izdanja ili saradnje?

Prije par dana sam imao poplavu u studiju i nažalost sam morao cijeli sistem da diskonektujem na neko vrijeme dok se ne sanira šteta, ali na svu sreću sam spremio dva EP-ja koji ce se pojaviti do kraja ljeta na bandcamp prodavnici. Takođe, spremam novo various artist izdanje na mojoj etiketi, gdje će se naći jedna traka od jednog lokalnog artista i jednog inostranog propraćeno sa remiksima.

- Šta za tebe lično predstavlja muzika, i gdje pronalaziš motivaciju da radiš na sebi onda kada se umoriš od svega?

Meni je muzika velika pasija više od pola života i definitivno jedan od osnovnih sastojaka za moje ispravno funcionisanje kao individue. Tokom korone sam shvatio da je muzika takođe i jedina stvar koji znam da radim stopostotno i da sam zadovoljan krajnjim proizvodom, tako da sam otišao malo dalje sa komponovanjem za filmove i reklame gdje se pokazalo da elektronika ima super potencijal kao primijenjena umjetnost u komunikaciji sa ciljnom grupom od 15 do 50 godina.

- Za kraj, možeš li nam navesti top 5 traka koje su nezaobilazne u tvom setu trenutno?

1. Fast Eddie - Go to church

2. Alden Tyrell - Take it slow

3. Dj Deeon, Jensen Interceptor - Sweat

4. Special Request - Vortex 135

5. Kink - Disco Spectrum

