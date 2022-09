Životna priča Šinejd O’Konor: Objavljen trejler za dokumentarac „Nothing Compares“ (VIDEO)

U ovom ostvarenju korišćeni su arhivski snimci, muzički video zapisi i nastupi uživo, kako bi na pravi način bili predstavljeni život i karijera slavne pjevačice u periodu od 1987. do 1993. godine

Showtime je objavio trejler za “Nothing Compares”, dokumentarac o usponu Šinejd O’Konor.

Film je režirala Ketrin Ferguson, a naslov filma dolazi od najvećeg singla njezine karijere “Nothing Compares 2 U”, koju je napisao Prince, a nalazi se na njezinom albumu “I Do Not Want What I Haven’t Got” iz 1990.

Na snimku pjevačica kaže da nikada nije željela da postane pop zvijezda uprkos svjetskom uspjehu pjesme “Nothing Compares 2 U”.

Šinejd u ovom dokumentarnom ostvarenju objašnjava i svoj način razmišljanja u kontroverznom nastupu na “Saturday Night Live” 1992. godine, u kojem je protestovala protiv seksualnog zlostavljanja djece u Katoličkoj crkvi pocijepavši fotografiju pape Jovana Pavla II.

"Naišla sam na članak o porodicama koje su pokušavale da podnesu tužbe protiv crkve zbog seksualnog zlostavljanja, a bile su ućutkane", prisjeća se O’Konor u trejleru.

