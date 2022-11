Tihomir Stanić iskreno o Draganu Nikoliću: "Tražio je da krijem da umire"

Glumac Tihomir Stanić progovorio je o kolegi Draganu Nikoliću i njegovoj bolesti sa kojom se borio, dok još javnost ništa nije ni naslućivala.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/YouTube/screenshot/Aleksandra Erdeg

Tihomir Stanić je 2008. godine snimao film "Turneja" sa Draganom Nikolićem, kada mu je Gaga otkrio da je teško bolestan, ali na njegovo insistiranje o tome je ćutao godinama - "Na snimanju filma 'Turneja' Gagi je bilo loše i tražio je da ga krišom odvedem u bolnicu. Ljekar mu je rekao da mora da ostane da leži jer može da se desi najgore. On je to odbio i rekao mi da nikome ne kažem ni riječ", ispričao je Tihomir Stanić i dodao: "Gaga Nikolić je tražio od mene da krijem da umire".

"Jedne noći poslije snimanja Dragan me je zamolio da ga odvedem kod ljekara kad cijela ekipa zaspi. Ušao sam oko pola tri noću u njegovu sobu, čekao me je spreman i otišli smo do bolnice u Prijedoru. Bilo mu je baš loše... Ljekar mu je rekao da mora da ostane da leži u bolnici jer može da se desi najgore... ", prisjetio se Tihomir Stanić i otkrio da mu je Nikolić tada rekao da izađe iz ordinacije.

"Gaga je izašao poslije 15 minuta i rekao mi je da je sve u redu i da nikome ne kažem ni riječ da smo išli u bolnicu. Ujutru na snimanju bio je najvedriji i najveseliji, pričao je viceve i cijelu ekipu držao na okupu. Do kraja snimanja filma niko nije primetio da je bolestan, a ja o ovome nikada nisam pričao dok je bio živ", ispričao je Tika o Gagi.

Gaga Nikolić je preminuo 11. novembra 2016. a sahranjen je tri dana kasnije u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Njegova velika ljubav i supruga s kojom nije imao djece, glumica Milena Dravić, preminula je u noći između 13. i 14. oktobra 2018. godine, nakon duge i teške bolesti i sahranjena je pored voljenog supruga.

Jedno drugom bili su najveća podrška i oslonac, a iako se Milena udavala tri puta, Dragan je bio njena ljubav za sva vremena. Bili su u braku preko četiri decenije, a na ljubavi su im zavidjeli mnogi.

Vidi opis Tihomir Stanić iskreno o Draganu Nikoliću: "Tražio je da krijem da umire" Dragan Nikolić - 20. 8. 1943. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 1 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 2 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 3 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 4 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 5 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 6 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 7 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 8 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 9 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 10 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 11 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 12 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 13 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 14 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 15 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 16 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 17 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 18 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 19 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 20 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 21 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 22 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 23 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 24 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 25 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 26 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 27 / 30 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 28 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 29 / 30 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 30 30 / 30 AD

(MONDO/Informer)