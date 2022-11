Mališa iz serije "Moj rođak sa sela želi da se zamonaši"?

Glumac Lazar Dubovac (39) široj javnosti najpoznatiji je kao Mališa iz serije "Moj rođak sa sela" u kojem je igrao pored genijalnog Dragana Jovanovića navodno je odlučio da napusti glumu i da se zamonaši.

GlumacLazar Dubovac već nekoliko mjeseci živi na Svetoj Gori, a prije nekoliko godina je pričao kako je mir od svakodnevnevnice pronašao u Hilandaru. Za medije se oglasio producent koji je želeo da ostane anoniman - "Htjeli smo Lazara da angažujemo u novoj seriji, ali smo čuli da je napustio Srbiju. Čuli smo da je na Hilandaru i da želi da se zamonaši", rekao je za Kurir.

Isto su potvrdili i turisti koji su se nedavno vratili sa Svete Gore - "Vidjeli smo Mališu. Hteli smo s njim da se slikamo, ali nam nisu dozvolili da ga fotografišemo. Čuo sam da se priprema za monaški život i da je trenutno iskušenik", ispričao je sagovornik.

Iskušenik je termin koji se u religiji koristi da se opiše osoba koja se sprema da se zamonaši i koja se nalazi u nekoj vrsti provere da li je sposobna za monaški život. Pripreme za monaštvo mogu da traju i nekoliko godina nakon kojeg slijedi svečani čin, kada će Lazar dobiti i novo ime. Lazar se ovim povodom nije oglašavao.

Odluka glumca ne treba da čudi jer on već više od deset godina odlazi na Hilandar - "Nisam mogao da se nagledam ljepote. Poslije nekog vremena provedenog tamo čovjek počne da se preispituje zašto je on ovoj planeti i kuda odlazi naša energija i stečeno znanje. Zapitao sam se: čemu jurnjava za poslom, svađe, dokazivanja? Ništa vam ne okupira pažnju. Ko jednom ode na to sveto mjesto, neka energija ga stalno vuče da se ponovo vrati", rekao je tada Dubovac.

On je tada ispričao da na poznate ličnosti više reaguju turisti nego monasi - "Ljudi su me prepoznali i čudili se otkud to da im glumac kuva i služi kafu. Monahe ne interesuje ko sam ja, čime se bavim, koliko imam novaca, već je osnova svega ljubav. Kuvanje kafe je vrsta pažnje, a i to je ljubav. Pored toga, krčio sam put u šumi, čistio manastire, pravio sveće, brojanice", istakao je tada Dubovac.

Nekadašnji glumac Rastko Lupulović zamonašio se još 1996. godine i uzeo ime Ilarion. Rođen je 1974. godine u Beogradu, a ljubitelji filmske umetnosti ga pamte po ulogama u filmovima "Biće bolje" i "Paket-aranžman", seriji "Otvorena vrata". Godinama je službovao nedaleko od Gnjilana, u Kosovskom Pomoravlju, s titulom episkopa novobrdskog. Krajem maja izabran je za vikarnog episkopa patrijarha Porfirija.

