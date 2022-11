Preminula pjevačica kultnog benda: "Umrla je mirno okružena ljudima koji je vole"

Kristin Mekvi, pjevačica koja je nastupala sa bendom Flitvud Mek i napisala neke od najpoznatijih hitova ove grupe, preminula je u 79. godini, saopštila je njena porodica.

Britanska kantautorka napisala je hitove Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me i Songbird.