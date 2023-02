Wu-Tang Clan dolazi na EXIT! (VIDEO)

Na konferenciji za medije Exit festivala povodom obilježavanja 50 godina hip hopa, organizatori su objavili da veliko ime dolazi u Novi Sad – legende Wu-tang clan.

Izvor: Petar Stojanović, MONDO

Bogovi repa, kako još nazivaju legendarni Wu-Tang Clan predvodiće veliku proslavu 50 godina hip-hopa na EXIT festivalu!

Univerzalno prihvaćeni kao najveća rep grupa svih vremena, učiniće Petrovaradinsku tvrđavu jednim od svjetskih centara u kojima će biti obilježeno pola vijeka nevjerovatne kulture, čiji zvuk već decenijama dominira planetom.

Kao novi veliki hedlajner festivala stiže bend koji je duboko promijenio hip-hop igru, i to već debi izdanjem "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)", koji se smatra jednim od najuticajnih albuma ikada, i čijih će 30 godina takođe biti proslavljeno u Novom Sadu.

Uz njih stiže i najjača regionalna hip-hop podrška izvođača iz više generacija, među kojima su Ajs Nigrutin & Smoke Mardeljano, Prti Bee Gee, Bolesna Braća, Mimi Mercedez, Tam, Macha Ravel, Fox & Surreal, Hiljson Mandela, Z++, 30zona, Crni Cerak & Lacku, Grše, Micka Lifa, Bore Balboa i niz drugih.

U EXIT Univerzum slijeće i Phat Phillie sa svojom uticajnom regionalnom hip-hop zajednicom okupljenom oko organizacije Blackout već 30 godina, kao i Bassivity ekipa koja ove godine slavi 20 godina od prvog izdanja, a uz koje će Petrovaradinska tvrđava ponovo biti jedan od epicentara globalne festivalske scene.

Rep i trep struja će se, od 6. do 9. jula, umiksati sa moćnim lajnapom, na kojem su predvodnici najtraženije turneje na svijetu The Prodigy, zatim Gremi rekorder Skrillex, Alesso, Viagra Boys, Dimitri Vegas & Like Mike, Keinemusik, Hot Since 82, Indira Paganotto, Chase & Status, CamelPhat, Claptone, Sofi Tukker, LF System, Burak Yeter, dok mnogi drugi izvođači stižu uskoro!

(MONDO)