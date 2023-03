Nepoznata biografija Tanasija Uzunovića: Dobio ćerku u 50. godini i bunio se da krene njegovim stopama

Proslavljeni glumac Tanasije Uzunović preminio je u Beogradu u 81. godini.

Tanasije Uzunović, proslavljeni glumac rođen u Nišu, preminio na klinici za urgentnu medicinu VMA. Glumu je studirao na Akademiji za pozorište, film i televiziju u Beogradu. Igrao je na beogradskim, novosadskim i niškim pozorišnim scenama. Postao je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta 1967. godine i igrao je u preko 50 filmova i TV drama.

Od 16. januara 2002. godine bio je u stalnom angažmanu u Narodnom pozorištu u Beogradu, penzionisan je 25. septembra 2005. godine. Najpoznatiji je po ulozi Rajka Maleševića iz televizijske serije "Moj rođak sa sela". Dobitnik je Sterijine nagrade i Oktobarske nagrade grada Beograda.

Ženio se tri puta i ima ćerku Sofiju, koju je dobio u 50. godini sa trećom suprugom Mirom. Sada Sofija ima 28 godina i krenula je očevim stopama, te je igrala i u Narodnom pozorištu, gdje je Uzunović prvak drame.

"Sofija je odmalena pokazivala interesovanje za razne stvari i nikad nisam ozbiljno razmišljao o tome da bi mogla da odabere glumu za životni poziv", priznao je jednom prilikom Tanasije i dodao:

"Lijepo je pisala, zanimala se za književnost, težila je za autentičnim izrazima u muzici. U gimnaziji je odlazila u 'Dadov', što mi je bilo veoma drago jer sam smatrao da je bolje da vrijeme provodi u dramskoj sekciji nego da se interesuje za folk i rijalitije. Jedan prijatelj mi je tada rekao: 'Ona će biti glumica'. Odgovorio sam mu da to ne dolazi u obzir, a on je na to samo proročanski kazao: 'Vidjećeš'. I ispostavilo se da je bio u pravu. Kad su je oborili na prijemnom na Fakultetu dramskih umjetnosti, rekao sam joj da neke stvari mora da prelomi ukoliko želi da se bavi glumom, a ona je to željela po svaku cijenu. Kasnije je upisala Akademiju umjetnosti u klasi Dragane Varagić. Na prvoj godini sam joj skrenuo pažnju da u ovoj profesiji nema protekcije, da sama mora da pokaže koliko vrijedi i pronađe svoj put", rekao je ranije Uzunović za "Gloriju".

Glumac je jednom priliko istakao i da žali što nije imao više djece - "Moja ćerka je živa i zdrava i srećan sam što je imam, iako bih volio da ona ima još braće i sestara. Moj životni moto bio je da dijete razvedenih roditelja i ono koje živi u skladnoj porodici drugačije odrastaju, zbog čega i nisam želio da srljam. Kada sam bio siguran u ljubav i odnos koji imam sa svojom ljepšom polovinom, ostvario sam se u ulozi oca. Možda sam pogriješio, ali tako je Bog htio. Ne žalim što sam kasno postao otac i kada sam dobio dijete, bio sam neizmjerno srećan. Moja uloga u njenom životu ogleda se u tome da joj skratim lutanja, pa sa ćerkom imam krajnje otvoren odnos. Sjećam se, imala je jedanaest godina i kada sam poželio da razgovaramo o drogama i porocima, ona je već naslutila šta će biti tema našeg razgovora i kratko mi je rekla: 'Tata, pa šta ti je, ja već znam za moje vršnjake koji se drogiraju od devete godine'. Ona je o svemu uvijek obaviještena", rekao je glumac koji nikada nije bio oštar prema svojoj mezimici iako među kolegama važi za autoritet.

"Nisam strog i samo joj predočavam neke stvari. Želim da je uputim i zaštitim ukoliko je ugrožena, a ne da joj krčim put u životu. Upravo u tome što se mnogi stalno oslanjaju na roditelje i njihovu zaštitu, leži dosta naših problema i mislim da to uništava samoinicijativu. Smatram da ona za sve u životu mora sama da se izbori, a i nisam jedan od onih roditelja koji misle da su im djeca genijalci. Možda malo pretjerujem, ali bojim se da ne stekne lažni utisak o sebi", rekao je tada glumac.

Vrijeme i mjesto sahrane Tanasija Uzunovića biće saopšteni naknadno.