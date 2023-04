HRVATI TITLOVALI I "JUŽNI VETAR": Pogledajte kako su preveli srpski film

Hrvati ne odustaju od toga da titluju srpske filmove, a svoj prevod na hrvatski jezik dobio je i "Južni vetar".

Popularni likovi iz franšize "Južni vetar", Maraš (Miloš Biković) i Baća (Miodrag Radonjić) postali su omiljeni likovi i kod naših komšija, te se na Fejsbuk stranici televizije RTL lako mogu pronaći njihovi klipovi, ali s prevodom na hrvatski!

Kako se navodi na ovo emitere izgleda tera zakon. Kaznu što ne prevodi ostvarenja iz Srbije umalo prije nekoliko godina nije platila pomenuta televizija. Kultna komedija "Žikina dinastija", podsjetimo skinuta je s programa jer je Vijeće za elektroničke medije upozorilo emitera da film mora imati titlove na hrvatskom.

Ovim povodom oglasio se i reditelj Miloš Avramović - "Nisu to radili dosad. Mora da je to neka novina", rekao je on za "Kurir". Da publika dobro razumije Baću i Maraša, dokazuje veliki broj fanova u Hrvatskoj, a na fotografiji vidimo da je jedino ćuti, prevedno sa šuti.

Srpske serije posljednjih godina su veliki hit i u Hrvatskoj, a trenutno se na nacionalnom kanalu RTL u udarnom terminu prikazuje "Južni vetar", a bile su do skora reprizirane "Andrija i Anđelka" i "Vratiće se rode". Zanimljivo da ova kuća ima i poseban kanal gdje joj je cijeli program baziran na igranom sadržaju, a tamo su otkupljena prva za prikazivanje više od 20 serija iz Srbije.

Insistiranje Hrvata da prevode srpske filmove datira od filma "Rane", koji je u tamošnjim bioskopima prikazivan kao "Ozljede". U moru bisera onoga ko je htio da baš na ovom filmu razgraniči srpstvo i hrvatstvo našli su se i sljedeći prevodi: "isti k...., drugo pakovanje - isti k...., drugi tetrapak", "ko vam j... kevu - tko vam j... mater", kao i još mnogo sličnih konstrukcija.