U susret ljetu: 12 sati muzike i plesa na poznatom banjalučkom izletištu

U subotu, 29. aprila tačno u podne u Vrbas kampu kod Banjaluke biće održana žurka pod nazivom "Get Connected with Mladen Tomić and Guests" koja će trajati punih 12 sati.

"Dugo smo čekali i jedva dočekali da se oblaci raziđu, temperatura poraste i da se ponovo sastanemo na omiljenom mjestu za izlete i žurke - banjalučkom Vrbas kampu, gdje otvaramo zajedno ovogodišnju sezonu dešavanja na otvorenom", kažu organizatori.

Nakon Berlina i dalekog Balija u Banjaluku se vraća Mladen Tomić i donosi nam pregršt nove muzike i dobrih vibracija. Na listi izvođača, pored Mladena su i:

- Woodie

- Miroslav Pavlovic

- Ivan Z

- Alexander G

- Djuna

- Mekhu

Cijena ulaznice u predprodaji je 10 KM, a na ulazu na dan događaja nakon 15 časova ulaz će koštati 13 KM.

Ulaznice u predprodaji mozete kupiti u Vrbas Kampu i pabu "Hogwarts". U slučaju kiše, događaj će biti pomjeren za drugi datum.

Ponesite dobro raspoloženje i dođite da zajedno obilježimo novu sezonu open air događaja!

