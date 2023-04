Poslušajte novi singl banjalučkog metal benda "Decontrolled" (VIDEO)

Banjalučki metal bend "Decontrolled" predstavlja singl "Lucid Nightmare" kojim najavljuju povratak na scenu nakon deset godina!

"Novi album i nekoliko spotova su već uveliko u priremi a u toku su i pregovori za izdavanje i distribuciju albuma na svjetskom nivou", kažu iz benda.

Poslušajte "Lucid Nightmare":

Benda se sjećamo po albumima "Self Portrait" (2008 - Warner Music/Mascom) i "The Circle" (2010 - SMP Records). Tokom promovisanja albuma nastupali su širom Evrope rame uz rame sa bendovima poput: In Flames, Meshuggah, 69 Eyes, Rotting Christ, Nightwish, Suicidal Tendencies i mnogi drugi.

Novi album dolazi i sa novom postavom benda koji sada čine:

Boris Šarić - Gitara

Srđan Lakić - Gitara

Bojan Katalina - Bubnjevi

Miha - Bass

Marko Tica - Vokali i klavijature

Za jedinstveno grafičko rješenje je odgovorna: Tea Jagodić - banjalučka umjetnica, grafički dizajner i fotograf.

Muziku i tekst za novi singl potpisuju: Boris Šarić i Marko Tica u saradnji sa ostatkom benda. Produkcija je rađena u studiju Booraz Audio pod vođstvom Marka Tice.

