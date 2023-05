Završen jubilari Sea Star: Pozdrav ljetu uz 42 hiljade posjetilaca (VIDEO)

Fantastičnom proslavom uz više od 42.000 posjetilaca proteklog je vikenda održano veliko jubilarno peto po redu izdanje Sea Star festivala.

Umaška laguna Stella Maris četiri je dana bilo mjesto moćne simbioze fanova iz više od 40 zemalja svijeta s najvećim svjetskim i regionalnim muzičkim imenima!

Događaj kojim se lansira nova turistička i festivalska sezona nadmašio je prošlogodišnje brojke posjete već prve večeri uz nastupe Robina Schulza, Senidah i Hiljsona Mandele, da bi u subotu navečer otišao nekoliko koraka dalje uz svjetske velikane The Prodigy i techno superzvijezdu Indiru Paganotto, čiji nastup je bio pravo muzičko-duhovno iskustvo i savršen uvod u njen nastup u hramu elektronske muzike na Exitovoj Dance Areni.

Čast da zatvori festival pripao je 17-godišnjoj elektronskoj senzaciji - Lanni iz Novog Sada! Najveći electro punkeri svih vremena “oteli” su Tesla Main Stage i isporučili nastup koji će fanove držati još danima, a snažne dojmove oduševljenja brzo su podijelili i na svojim društvenim mrežama.

Kao i svih godina dosad, osim zadatka pokretanja turističkog ljeta Sea Star je u potpunosti izvršio i drugu misiju – onu mira, ljubavi i jedinstva, pokazavši koliko skladno se mogu zabavljati mladi sa svih strana svijeta.

Umaški događaj u organizaciji EXIT tima ponovno je oduševio publiku i još jednom ispisao nove stranice festivalske istorije ovih prostora. Prvo veče festivala bilo je nošeno furioznim nastupima svjetskih i regionalnih superstarova, koji su svojim nastupima dočekali euforičnu publiku, a lagunu Stella Maris pretvorili u velebni plesni podij.

Glavna bina Tesla Main Stage prve je večeri bila u znaku svjetskih hitova koje su maestralnim DJ setovima servirali hitmaker Robin Schulz i house velemajstor Mahmut Orhan, dok su na istom mjestu na oduševljenje publike energične nastupe uživo priredili i trap kraljica Balkana Senidah, te trap ikona Hiljson Mandela, kojemu je ovo bio ujedno i prvi solo nastup na Sea Staru. Sjajan mamac za publiku bili su i Nika Turković, u svom prvom velikom festivalskom nastupu, te slovenski miljenici Joker Out. Mnogima omiljena Nautilus Arena prve je večeri bila u znaku moćnih b2b techno setova koje su priredili Daria Kolosova, Etapp Kyle, Marko Nastić, Dejan Miličević, DJ Jock i Shipe. Prvi dan festivala obilježio je i panel "Razvoj turističke ponude van sezone", fokusiran na jednu od glavnih misija festivala.

Vodeća nova, kao i iskusna regionalna imena otvorila su drugu večer festivala, gdje su se na glavnoj festivalskoj pozornici u svojim prvim većim festivalskim nastupima predstavili Zembo Latifa, Dzipsii i Podočnjaci, da bi pozornicu pred usijanje preuzeo hip-hop duo Krankšvester i sve brojniju publiku pripremio za glavnu euforiju večeri. Apsolutno se s nestrpljenjem iščekivao trenutak kada će na pozornicu sa svojom nezaustavljivom energijom stupiti jedna od najtraženijih svjetskih turneja današnjice, ona electro-punk velikana The Prodigy!

Već s prvim taktovima svoje furiozne setliste, ovi svjetski muzički velikani moćno su lansirali plejadu svojih bezvremenskih klasika, popraćeno spektakularnim audio-vizualnim showom koji je iznijela jedna od najboljih produkcija festivala viđenih na Jadran.

"Croatia Sea Star festival, u were massive", dojmovi su koje su The Prodigy podijelili odmah nakon nastupa na svom Instagramu, ne krijući oduševljenje ponovnog dolaska na festival koji su jednako snažno lansirali i prije šest godina! U moćnom tonu nastavila je i Indira Paganotto, trenutna techno superzvijezda, koja je svojim eklektičnim DJ setom održavala snažnu energiju brojne publike do 5 ujutro, da bi zatvarajući set pripao velikoj elektornskoj senzaciji – 17-godišnjoj DJ-ici Lanni iz Novog Sada!

Susjedna Nautilus Arena druge je večeri festivala bila domaćin vodećim regionalnim trap imenima, gdje je publika u gotovo deset sati nastupa pred sobom dočekala svoje trap-heroje i heroine, kao što su Grše, Fox & Surreal, 30Zona, Ružno pače, Buntai, Miach, Micka Lifa, Masayah i TTM. Do posebnog izražaja ove je godine sve večeri festivala došla i redizajnirana Electric Waves pozornica, smještena na sjecištu glavnih festivalskih puteva te svojim šarmom kroz čitavu večer oduševljavala publiku, a svoje vrhunske DJ setove tu su priredili regionalni house DJ-evi, među kojima su bili Bronski, Ilija Rudman, Marcel, Kali, Ian F i drugi.

Ovogodišnje izdanje festivala oduševilo je i svojom impresivnom i do sad, najmoćnijom produkcijom, koja je desetine hiljada posjetilaca doslovce ostavila bez riječi. Duh najvećih Exitovih pozornica osjetio se na svakom koraku Sea Stara i postavio neke potpuno nove standarde za buduća izdanja. Kroz festivalska vrata ovogodišnjeg festivala u četiri večeri ušlo je više od 42.000 posjetilaca, iz više od 40 zemalja i s 4 kontinenta, a osim domaće publike preovladavali su fanovi iz Slovenije, Italije, Austrije, Švicarske, BiH i Srbije, dok je bilo onih koji su do Umaga potegli čaki iz SAD-a, Australije, Izraela i Kuvajta.

