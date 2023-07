MILIONI GLEDALI BOLESNOG PJEVAČA KAKO SE TRZA NA BINI: Počeo da pjeva, onda je utihnuo - VIDEO rasplakao svijet

Škotski pjevač Luis Kapaldi imao je bukvalno slom na bini, kada su je usred nastupa na festivalu Glastenberi odjednom počeo da ima tikove uzrokovane Turetovim sindromom.

Milioni su vidjeli bol, frustraciju i beskrajnu iscrpljenost Luisa Kapaldija, jednog od najpopularnijih pjevača današnjice koji je tokom nastupa na festivalu Glastonberi pokazao sa kakvom bolešću se bori od prošle godine. Autor mega hitova "Before you go", "Someone You Loved" i drugih, nije mogao da obuzda tikove uzrokovane Turetovim sindromom. Inače, jedna od najpopularnijih pjevačica današnjice, Bili Ajliš, nedavno je priznala da se bori sa istim poremećajem.