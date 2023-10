IZVEO NAJVEĆU PLJAČKU UMJETNINA U FRANCUSKOJ! O Vjeranu Tomiću snimljen dokumentarac

Vjeran Tomić, poznatiji kao Spajdermen iz Pariza, je krao od bogataša u ovom gradu, a onda je prešao i na muzeje.

Izvor: Youtube/Top Trailers Plus/Screenshot

Vjeran Tomić je izveo najveću umjetničku pljačku u istoriji Francuske 2010. godine, kada je ukrao pet slika iz Muzeja "d'Art Moderne" u Parizu bez uključivanja alarma. Sada je otkrio Netfliksu u novom dokumentarcu kako je to uradio - ali gdje je on sada? Vjeran Tomić je zatvoren u "Centru de Detention de Val-de-Reuil", sjeverozapadno od Pariza. On je uhapšen i priznao je da je izvršio pljačku 2011. - godinu dana nakon provale - ali je osuđen tek u februaru 2017. i sada služi kaznu od osam godina zatvora.

Tomić i dvojica saučesnika su takođe kažnjeni sa 104 miliona evra zbog pet slika uzetih iz Muzeja d'Art Moderne u Parizu 2010. Vjeran Tomić je 2010. provalio u pariski Muzej moderne umjetnosti i ukrao pet slika: Pastoral Anrija Matisa, Žena sa lepezom Modiljanija, Golub sa zelenim graškom Pabla Pikasa, Maslinovo drvo kod Estakuea Žorža Braka i Mrtva priroda sa svjećnjakom Fernana Ležea.

Izvor: Profimedia/AFP/Bertrand Guay

Tokom nekoliko posjeta muzeju prije pljačke, Tomić je uspio da namjesti provalu tako što je diskretno poprskao držače prozora kiselinom kako bi kasnije mogli da se lako demontiraju. Zatim je u ranim satima 20. maja 2010. skinuo staklo sa prozora, presjekao katanac i lanac od metalne rešetke iza njega i ušao u muzej.

Tomić je tada bio iskusan provalnik i godinama je krao od bogatih Parižana. Svoju prvu pljačku izveo je kada je imao 10 godina, tako što se popeo kroz prozor biblioteke i ukrao dvije knjige od kojih je svaka navodno stara nekoliko stotina godina. Njegova životna priča je više nego zanimljiva. Rođen u Parizu, ali poreklom sa naših prostora, zbog bolesti majke i nasilnog oca, odgajali su ga kao dječaka tetka i ujak u Mostaru. Dane je provodio oko Neretve, penjući se i skačući u hladnu rijeku.

U Pariz se vratio kao jedanaestogodišnjak i to mu se nikako nije dopalo. Roditelji su mu bili stranci, zbog čega je počeo da bježi iz roditeljskog doma i da luta. Kasnije je otkrio da je njegov povratak u Pariz bio početak njegove lopovske karijere: 'Da me nisu otrgli iz Bosne, vodio bih miran, drugačiji život.' U pismu za The New Yorker, Tomić je o svojim ranim kriminalnim avanturama rekao: "Bilo je intuitivno. Niko me nikada ništa nije naučio".

Vjeran Tomić Izvor: Youtube/Top Trailers Plus

Kada je odrastao, Tomić i njegovi prijatelji počeli su da se skrivaju u starom magacinu i izdržavali su se krađom staklenih predmeta iz lokalne fabrike, a zatim ih prodavali na buvljoj pijaci kod Port de Montreja. Na kraju je Tomić počeo da pljačka stanove u bogatijim naseljima. Njegove vještine penjanja nastavile su da se poboljšavaju i do 16. godine uspio je da se popne na fasadu višespratnice.

Zašto je upao u pariski Muzej moderne umjetnosti?

Vjeran Tomić je provalio u muzej u Parizu da bi ukrao sliku Fernana Ležea za čovjeka sa kojim je poslovao, zvanog Žan Mišel Korvez. Tomić je ranije uspostavio poslovnu vezu sa Korvezom, kome je prodavao nakit i drugu krijumčarenu robu koju je ukrao.

Korvez mu je dao listu umjetnika koje su favorizovali njegovi klijenti, a poslije Tomićeve prve posjete Muzeju moderne umjetnosti, podsjetio ga je da bi volio da ima Ležeovu sliku – od kojih je jedna, Mrtva priroda sa svijećnjakom. Tomić je policajcima tada rekao da je samo želio da uzme sliku Fernana Ležea, ali nakon što se alarm nije uključio kada je ušao u muzej, odlučio je da uzme i ostale četiri.

Kako je uhvaćen Vjeran Tomić?

Vjerana Tomića policija je uhapsila nakon anonimne dojave, nakon čega su počeli da prate njegov telefon. On je tada već imao 14 presuda za krađe nakita i umjetničkih djela. Korvez je takođe uhapšen, a njemu i Tomiću suđeno je zajedno sa još jednim čovjekom po imenu Jonatan Birn, 40-godišnji časovničar, koji je osuđen za primanje ukradene robe.

Zašto ga zovu 'Spajdermen iz Pariza'?

Na suđenju, novinari su Vjerana Tomića počeli da nazivaju Spajdermenom, nadimak koji je stekao zbog penjanja u parkur stilu kojim se penjao u stanove bogatih stanovnika Pariza i načina na koji je bježao od policije na krovovima.

(MONDO)