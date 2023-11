SKLONILI APUA, SAD IM I OVO SMETA? Homer nije davio Barta već tri godine - oglasio se tvorac serije "Simpsonovi"

Homer će i dalje nastaviti da "voli sina na poseban način", tvrdi Džejms El Bruks

Prije nekoliko godina javnost je bila podijeljena zbog serije koja opčinjava gledaoce decenijama unazad - Simpsonovih!

Razlog za podelu bio je lik indijskog trgovca Apua Nahasapimapetilona, kojem je glas davao glumac Henk Azarija, nakon čega su producenti američke animirane serije odlučili da više ne koriste glasove bijelaca za likove iz drugih etničkih grupa.

Sada, kada se bura oko toga stišala, pojavio se novi problem - davljenje Barta Simspsona.

Od prve epizode sada kultne serije, glava porodice Homer Simpson, ima poseban način na koji reaguje na Bartove nestašluke. Uhvati ga oko vrata i izgovori "Why you little...", što nije uradio neko vrijeme. U posljednjoj epizodi serije "McMansion and wife", Homer se rukuje s komšijom koji mu kaže "da ima jak stisak".

"Vidiš Mardž, davljenje klinca se isplatilo", kaže Homeri i dodaje "Šalim se, ne radim to više, vremena su se promijenila".

Gledaoci su brže-bolje iskazali svoje nezadovoljstvo na društvenim mrežama, tvrdeći da je kultna serija postala "politički korektna na račun zabave i smijeha", što je jedan od tvoraca serije i producent Džejms El Bruks sada demantovao.

"Ništa nećemo mijenjati. Ništa, ništa, ništa! I dalje će ga daviti... ako želite da upotrebim taj ružan termin. Homer će nastaviti da voli Barta na svoj poseban način", rekao je Bruks.

Iako je Bruks rekao da se "ljubav" Homera i Barta nastavlja, gledaoci su primetili da se nisu voljeli na ovaj način neko vrijeme - tačnije od 2020. godine.

