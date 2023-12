Sjedim S MANDOM U KOLIMA I ONA ME ZOVE! Okanović o dirljivom trenutku i nastavku "Selo gori"

Glumac Nenad Okanović prisjetio se jednog lijepog događaja kada je uz njega bio pokojni Milorad Mandić Manda i progovorio o nastavku snimanja serije "Selo gori, baba se češlja".

Glumca Nenada Okanovića proslavila je uloga sina Dragana u seriji "Selo gori, a baba se češlja". On se prisjetio jednog snimaućeg dana i situacije s pokojnim kolegom Miloradom Mandićem Mandom koji nikada neće zaboraviti, ali i progovorio o nastavku snimanja popularne serije.

Okanović je bio gost emisije "Puls Srbije" kod Ivana Gajića na Kurir televiziji gdje je prvo otkrio po čemu pamti snimanje - "Sa snimanja najviše pamtim lijepa druženja sa kolegama od kojih mnogi nažalost nisu više među nama. Jednom sam pričao sa Radošem Bajićem da li razmišlja o nastavku serije na šta je on odgovorio: 'Sa kim da pravim nastavak?'".

Kada je rekao Mandi da je kao dijete gledao njegovu emisiju dobio je neočekivan odgovor: "Kao dijete sam gledao popularnu emisiju 'S one strane duge' koju je on vodio. Kada sam mu na snimanju serije rekao, misleći na tu emisiju: 'Odrastao sam uz tebe', on mi je odgovorio: 'Nisi ti to dovoljno gledao'. Kao nisam dovoljno porastao. Bio je neviđeno duhovit".

A za Mandu ga vezuje i jedan veoma važan događaj - "Ne mogu naravno zaboraviti rođenje sina. Završilo se snimanje. Manda i ja smo bili u kolima. Krenuli smo nazad za Vrnjačku Banju i na ulazu u grad supruga me je zvala sa stola i rekla: 'Ja sam se porodila'. Manda i ja smo stali, izljubili se i krenuli u hotel Slatina. Tu je krenula žurka".

