OSTVARIO SAM DJEČAČKI SAN! Đuričko u Beogradu predstavio svoj bend i album (VIDEO)

Nikola Đuričko otkrio da mu je bend oduvijek bila velika želja, pa je predstavio bend i prvi album. Na promociji uradio nešto neočekivano!

Proslavljeni srpski glumac Nikola Đuričko, već pet godina živi i radi u Americi, a napravio je i par zapaženih uloga u Holivudu. Sada je došao u Beograd drugim povodom, da domaćoj publici predstavi svoju drugu veliku ljubav a to je muzika, tačnije rokenrol.

Vidno raspoložen, Nikola je spremio mali performans za promociju albuma prvenca. Na samom početku se obratio okupljenim novinarima, vadeći sprej iz džepa, riječima: "Kada sam ja bio omladinac ovo je bilo jako popularno", a zatim na improvizovanom zidu ispisao grafit, koji predstavlja ime njegovog benda "Džoni Midnajt Trio".

Đuričko je objasnio, da je sastav oformljen prije otprilike dvije godine. "Tada je došla ideja, tad smo počeli. Meni je to omiljena fora - Džoni midnajt trio, mi smo kao bend iz Los Anđelesa. Kao Rage against the machine ili Red Hot Chilli peppers, tako da ja sam vrlo ponosan. Prošle godine smo završili snimanje albuma, a počeli smo prije dvije godine".

Nikola je frontmen benda, pjeva i svira gitaru, a takođe je i autor dvije pjesme, dok ostale članove čine Srđan Milenković bubnjar, i Saša Panić Meksiko na bas gitari. "Slučajno sam ih otkrio, svirali su uglavnom u tribute-bendovima, poprilično su pozanti u toj zajednici. Njih dvojica su bili ljubazni i radoznali da čuju i da se sretnu sa mnom, da počnemo da svriamo", objasnio je, i dodao " ja sam mislio da će to da bude kao ono srijedom igramo fudbal penzionerski, u tom smislu - da se ne povrijedimo, ali, nekako kako smo vremenom počeli da sviramo, stvari su odlazile sve dalje."

Dvije pesme na albumu su autorske, koje je napisao sam Đuričko, dok su ostalih devet obrade. Album je sniman u Los Anđelesu, a kako je naveo, nosi simboličan naziv "Po sećanju".

"Moja želja je da slavim muziku koju obrađujemo, i te autore, rokenrol. Dado Topić me je zvao, on je legenda jugoslovenskog roka, tresao sam se. Bora Čorba mi je odgovorio na mejl svaki put, a upoznao sam Slađanu Mailošević to mi je isto bio dječački san. Jako su lijepo reagovali".

Zatim je objasnio kako je album dobio ime. "Ime je dobio po tome - kao kad sviraš muziku po sjećanju, i šetaš po svom sećanju. Sjećanje je trik, kao neko osjećanje koje je ostalo..."

Za jednu numeru je već snimljen spot "Dobro te čuvaju".

"Sniman je bez budžeta, mobilnim bukvalno. Ali, LA ima tu čudno scenografiju, to nebo i palme....mi vozimo crveni kabriolet, đuskamo i zezamo se. Vrlo brzo nakon tog spota izašao je i veoma sličan spot Rolingstonsa, gdje se čuvena glumica vozi crvenim autom po Sanset bulevaru, a oni se pojavljuju na bilbordima. Vjerovatno ih je mrzilo da učestvuju u spotovima svojim. Tako da mi je bilo zanimljivo - ja i Rolingstonsi, sličan spot snimamo, i izlazi nam pjesma u isto vrijeme!"

Obzirom da je ostvario veliku želji i oformio bend, na pitanje da li ima neostvarenih želja odgovorio je: "Moram Oskara da dobijem i da se propijem poslije toga!" Nikola je ispričao da se nov život u Americi sa porodicom razlikuje, ali da se redovno vraća u Srbiju, i da se raduje nastupima sa bendom u budućnosti.

Album "Po sećanju" je upravo izašao na Youtube-u a uskoro će se pojaviti i na drugim muzičkim striming platformama. Glumac i muzičar koji će uskoro napuniti pedeset godina, objasnio je, da zaokret u karijeri nikako nije kriza srednjih godina, već da je za razliku od glume u muzici sam svoj "kapetan", te da ima veću mogućnost da se kreativno i emotivno izrazi, za razliku od glume gdje ima jako puno elemenata koje ne može da kontrolišem on već neko drugi. "Biti glumac to je kao djevojka na igranci - ti sjediš i čekaš da te neko pozove da plešeš. A u muzici, ti moraš da ustaneš i odeš, neće niko doći da te zove", zaključio je.

Pogledajte djelić atmosfere sa promocije u galeriji!

