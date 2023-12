Gledaoci izabrali najbolje Netflix filmove u 2023: Jeste li pogledali svih 10?

Mnogi filmofili odustaju od bioskopa i radije biraju udobnost svojih domova uz striming platforme.

U Fejsbuk grupi Netflix Bangers članovi su iznijeli mišljenje o nekim od najboljih filmova ove godine i izabrali 10 u kojima su najviše uživali dok su ih gledali.

Extraction 2

Nastavak hita Krisa Hemsvorta iz 2020. Extraction 2 uspio je da osvoji obožavatelje.

Sinopsis filma glasi: "Pri povratku s ivice smrti, komandos Tajler Rejk kreće u opasnu misiju spasavanja zatočene porodice nemilosrdnog gangstera."

Pain Hustlers

"Pain Hustlers" prikazuje Lizu Drejk (Emili Blant) kako ulazi u opasno kriminalno podzemlje u uzbudljivom kriminalističkom trileru.

Sinopsis filma glasi: "Nakon što je izgubila posao, žena, koja se bori da odgoji svoju ćerku, iz očaja se zaposlila. Počinje da radi u propalom farmaceutskom start-apu, ali ono što ne očekuje je opasna šema reketarenja u koju je iznenada ušla."

The Deepest Breath

"The Deepest Breath" prikazuje mučna iskušenja koja doživljavaju ronioci testirajući svoja tijela do krajnjih granica u ovom dokumentarcu.

Sinopsis filma glasi: "Činilo se da su šampion i stručni ronilac suđeni jedan drugom. Uprkos različitim putevima kojima su krenuli, susreću se na vrhuncu svijeta u ronjenju na dah i doživljavaju uzbudljive avanture i neizbježne rizike jurnjave za snovima kroz dubine okeana."

The Mother

Dženifer Lopez nastavlja da se okušava u glumi i uspjela je da osvoji gledaoce Netflixa u filmu "The Mother" iz 2023.

Sinopsis filma glasi: "Dok bježi od opasnih napadača, ubica izlazi iz skrovišta kako bi zaštitila ćerku koju je ranije ostavila."

Nowhere

Netflix nastavlja da razvija svoje međunarodno tržište, a njegov film "Nowhere" iz 2023. gledaocima je pokazao talente koji dolaze iz Španije.

Sinopsis filma glasi: "Mlada, trudna žena po imenu Mia bježi iz zemlje u ratu skrivajući se u pomorskom kontejneru na teretnom brodu. Nakon jake oluje Mia rađa svoje dijete izgubljena u moru, gdje mora da se bori da preživi."

A Man Called Otto

Tom Hanks u ovom filmu pokazuje da je još uvijek jedna od vodećih filmskih zvijezda.

Sinopsis filma glasi: "Utučen i usamljen, udovac se odlučuje na drastičan korak. Međutim, planove mu poremeti vesela porodica koja se useljava u susjednu kuću."

Nyad

"Nyad" će vjerovatno postati još jedan hit ove godine, a istinita priča o Dajani Najad oduševila je mnoge gledaoce.

Sinopsis filma glasi: "64-godišnja plivačica i maratonka Dajana Najad pokušava da postane prva osoba koja je preplivala od Kube do Floride."

Race to the Summit

Čini se da je 2023. godina dokumentaraca koji prikazuju ekstremne atletske napore, a "Race to the Summit" čini upravo to.

Sinopsis filma glasi: "Neustrašivi alpinisti Ueli Stek i Deni Arnold ulaze u smrtonosno rivalstvo kako bi postavili rekorde na sjevernim stranama švajcarskih Alpa."

Plane

"Plane" je spojio Džerarda Batlera i Majka Koltera u iznenađujuće dobrom akcijskom trileru koji je postao hit među obožavateljima.

Sinopsis filma glasi: "Pilot Brodi Torens spasava putnike od udara groma tako što rizikuje slijetanje na ratom razoreno ostrvo - gdje otkrije da je preživljavanje slijetanja bio samo početak."

Jawan

Nakon globalnog uspjeha "RRR-a" 2022, filmofili su počeli da uživaju u kvalitetnim filmovima koji dolaze iz Indije, a ponajviše u akcijskom trileru "Jawan".

Sinopsis filma glasi: "Čovjeka pokreće lična osveta da ispravi nepravde u društvu zbog obećanja koje je dao prije mnogo godina. Suprotstavlja se monstruoznom odmetniku, koji je mnogima prouzrokovao ekstremnu patnju."

