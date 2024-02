Margo Robi prokomentarisala nominacije za Oskar: Barbi i rediteljku preskočili, a nominovali Kena!

Margo Robi se konačno oglasila nakon što nije nominovana za ulogu u filmu "Barbi".

Prelijepa australijska glumica Margo Robi, doživjela je upravo ono o čemu se govori u hit filmu iz 2023. "Barbi", kada je umjesto nje, nominovan muškarac, Rajan Gosling, za sporednu ulogu u filmu. Ovo ostvarenje je dobilo čak osam nominacija, ali ono što je sve ostavilo u šoku je da je Američka filmska akademija preskočila Margo Robi za glavnu ulogu, kao i rediteljku Gretu Gervig.

"Barbi" je između ostalog, dobio nominacije za sljedeće kategorije: za najbolji film, Rajan Goslin za najbolju mušku sporednu ulogu, Amerika Ferera za najbolju žensku sporednu ulogu, za scenario, dizajn kostima i dizajn produkcije.

Nakon što su objavljene nominacije, mnogi fanovi bili su ljuti zato što Margo nije nominovana u kategoriji za najbolju glumicu zbog uloge, a Greta Gerving za najbolju režiju. Sada je Margo, koja je producirala i imala glavnu ulogu u filmu, govorila o tome. "Nema razloga da budeš tužan kad znaš da si ovako blagosloven", rekla je prelijepa glumica na SAG projekciji "Barbie", piše Deadline.

Smatra da je Greta trebala biti nominovana

"Očigledno mislim da bi Greta trebala biti nominovana za rediteljku, jer ono što je ona napravila je stvar koja se događa jednom u karijeri, jednom u životu, stvarno je tako. Ali bila je nevjerovatna godina za sve filmove", rekla je Robi. Uprkos izostavljenim nominacijama, Margo kaže, da je ekstatično što film ima puno nominacija.

96. dodela Oskara održaće se 10. marta. Američka filmska akademija objavila je imena nominovanih glumaca i ostvarenja u protekloj godini za prestižnu nagradu Oskar.

U trci za najboljeg glumca našli su se: Bredli Kuper, Kilijan Marfi, Kolman Domingo, Pol Đijamati i Džefri Rajt, dok se za Oskara za najbolju glumicu takmiče: Anet Bening, Ema Stoun, Keri Maligan, Lili Gledstoun i Sandra Huler.

Oskar u kategoriji najbolji sporedni glumac pripašće nekome od njih: Sterling Braun, Robert de Niro, Robert Dauni Džunior, Rajan Gosling ili Mark Rafalo, dok se u "ženskoj kategoriji" bore Emili Blant, Danijel Bruks, Amerika Ferera, Džodi Foster i Devajn Džoj Rendal.

Kada je "glavna kateorija" u pitanju, u trci za Oskara za najbolji film su: "American fiction", "Anatomy of a fall", "Barbi", "The Holdovers", "Killers of the flower Moon", "Maestro", "Openhajmer" i "Past lives".

