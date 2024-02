Zlatni medvjed filmu "Dahomej", Skorsezeu počasna nagrada u Berlinu

Film "Dahomej", francusko-senegalske rediteljke Mati Diop, osvojio je nagradu Zlatni medvjed na Berlinskom filmskom festivalu.

Film govori o tome kako je vraćanje takozvane bronze iz Benina, umjetničkih djela opljačkanih tokom kolonijalne ere, izazvalo suočavanje sa nasljeđem kolonijalizma.

"Da bismo ponovo izgradili, prvo moramo da obnovimo, a da bismo ostvarili restituciju moramo zadovoljiti pravdu", rekla je Diopova večeras primajući nagradu za najbolji film na 74. međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu.

Njemački reditelj Matijas Glasner osvojio je nagradu za najbolji scenario za film "Umiranje", a Nelson Karlos De Los Santos Arijas za najbolju režiju za film "Pepe".

Nagrada za najbolju glavnu ulogu pripala je glumcu Sebastijanu Stanu za film "Drugačiji čovjek" ("A Different Man"), a Srebrn medvjeda za najbolju sporednu ulogu pripao je Emili Votson za film "Male stvari kao što su ove" ("Small Things Like These").

Američki reditelj Martin Skorseze dobio je počasnog Zlatnog medvjeda, a nagradu mu je uručio njemački reditelj Vim Venders, koji ga je opisao kao "vladajućeg kralja filma".

Velika nagrada žirija pripala je reditelju iz Južne Koreje Hong Sang So za film "Potrebe putnika" ("A Traveller's Needs") u kome glavnu ulogu igra francuska glumica Izabel Iper.

