Fijasko: Svi pričaju o filmu "Madame Web", Dakota Džonson poručila - Nikada više!

Najnoviji film Dakote Džonson naišao je na oštre kritike.

Izvor: Yoututbe printscreen/Sony Pictures Entertainment

Najnoviji film Dakote Džonson (34) u kom glumi bolničarku sa super-moćima, kritičari su ocijenili riječima - "Nije tako loš kao što ste čuli, on je mnogo gori", piše The Rolling Stone.

U ovom Marvelovom ostvarenju Dakota igra Kasandru Veb, superheroja koji se krije iza naizgled obične žene iz Njujorka, koja se bori sa prošlošću i vidovita je. U ovom psihološkom trileru takođe se pojavljuju Ema Roberts, Sidni Svini i Adam Skot.

U film je uloženo više od 100 miliona dolara, ali to mu nije pomoglo da izbjegne loše filmske kritike. Na platformi Rotten Tomatoes ima ocjenu od 13 posto, na Metacriticu 27, a na IMDb-u dobio je ocijenu 3,8/10. Takođe, zasad je zaradio samo 40 miliona dolara. Dakoti Džonson bilo je jasno da se film nije proslavio, što se moglo primijetiti i u njenim posljednjim javnim nastupima. U svom posljednjem razgovoru za magazin "Bustle" navela je da joj je jasno zašto je film pokupio kritike.

"Ponekad se u ovoj industriji prijavite za nešto i to je jedna stvar, a onda, dok to radite, postane potpuno druga stvar, a vi onda pomislite: 'Šta je ovo'. Međutim, bilo je to pravo iskustvo učenja i naravno da nije lijepo biti deo nečega što je rascjepkano na komadiće, ali ne mogu reći da ne razumijem", rekla je. Objasnila je da je ovaj film za nju bio lijepo iskustvo, ali da više neće učestvovat na sličnim projektima. "Definitivno je bilo iskustvo za mene da snimam taj film. Nikad prije nisam radila ništa slično. Vjerovatno nikad više i neću, jer nemam smisla za taj svijet. Sada to znam", dodala je.

Uprkos tome što se pojavljivala na premijerama filma "Madame Web", priznala je da ga nije nikada gledala. Sve je to pogodovalo prošlogodišnjim glasinama da je od trenutka kada je počela da snima, Džonson bila nezadovoljna filmom i željela je da napusti projekat. Međutim, bila je pod ugovorom pa je ispoštovala snimanje. Mnogi su nagađali da ju je njen agent doveo u zabludu da misli da je "Madame Web" deo Marvelovog kinematografskog univerzuma. Neposredno prije početka produkcije filma, ona i njena koleginica iz filma Sidni Svini zapravo su označile Marvel Studios u objavama na Instagramu koje su potvrdile njihovu glumačku postavu. Problem je u tome što je njihov film vlasništvo Sonija i nije imao nikakve veze s Marvelom.

Glumica se na premijeri filma u Los Anđelesu pojavila u mrežastoj haljini sa cirkonima, koja se protezala sve do poda. Ispod nje je ponijela bodi boje kože koji se savršeno stopio sa nijansom njenog tena. Haljina je otkrivala svaki dio njene vitke linije, dok je dekolte bio prilično otvoren. Najveće iznenađenje Dakota je priredila kada je okrenula leđa kako bi pozirala paparcima. Tada je osvanula njena pozadina ispod "gole" haljine.

Dakota je ćerka čuvenih glumaca Dona Džonsona i Melani Grifit, a proslavila se ulogom u filmovima "Pedeset nijansi sive". Vjerena je za muzičara Krisa Martina, bivšeg muža Gvinet Paltrou. Pored glume, ima i privatni biznis koji se bavi se**sualnim velnesom i proizvodnjom igračaka za odrasle. Ona je jednom priliko otkrila još jednu svoju neobičnu naviku, a to je da voli da jede sladoled dok se kupa u kadi. "Da li ste to probali? To je senzacionalno iskustvo - hladan sladoled i topla kupka, morate da probate!" poručila je.

