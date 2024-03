GLUMAC (27) POGINUO U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI! Igrao u Netfliksovoj hit seriji, stradao dok je vozio motor

Glumac Čens Perdomo poginuo je u 27. godini.

Izvor: Instagram/chance_perdomo

Britansko-američki glumac Čens Perdomo (27) stradao je u saobraćajnoj nesreći motorom, a tragičnu vijest potvrdio je njegov PR, prenose američki mediji.

Čens je igrao u Netfliksovoj horor seriji "Chilling Adventures of Sabrina", a mediji prenose da je Čens u trenutku nesreće bio na motoru, kao i da nije bilo drugih povrijeđenih.

"Njegova strast za umjetnošću i apetit za životom je ono po čemu ćemo ga pamtiti. Njegova toplina će živjeti u svima koje je volio najviše. Moimo vas da poštujete želju porodice za privatnošću dok žale za sinom i bratom", stoji u saopštenju porodice.

Perdomo je rođen u Los Anđelesu, ali je odrastao u Engleskoj. Uloga u Netfliksovoj seriji ga je prosavila, nakon čega je igrao u serijalu "After We Fell", "After Ever Happy", i "After Everything". Prošle godine je igrao u ostvarenju "Gen V".

