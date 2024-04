KRALJ ČARLS GESTOM UKAZAO VELIKO POŠTOVANJE KEJT: Dirljiv potez dok princeza vodi borbu s rakom

Kralj Čarls jednim gestom sve je oduševio i pokazao koliko poštuje Kejt Midlton.

Nakon opearacije abdomena u januaru, Kejt Midlton je sve šokirala objavom da joj je otkriven tumor. Nije iznosila detalje bolesti, ali se u emotivnoj video poruci zahvalila svima na podršci, iako je nesumnjivo bilo više pritiska na društvenim mrežama i u medijima.

Sada je Kejt Midlton postala je članica reda "Order of the Companions of Honour", a kako Dejli mejl navodi, izvori kažu da je to simbol "velikog poštovanja" koje je princeza dobila od kralja Čarlsa, zbog svog doprinosa umjetnosti, nauci, medicini i javnoj službi svih ovih godina otkako je dio kraljevske porodice.

Ovo je važan i dirljiv korak dok princeza vodi borbu s karcinomom. Kejt je u video poruci na društvenim mrežama objasnila kako su joj otkrili rak:

"Operacija je bila uspješna, no testovi nakon operacije pokazali su da je bio prisutan rak. Kao što možete zamisliti, za ovo je trebalo vremena. Trebalo mi je vremena da se oporavim od teške operacije da bih mogla započeti liječenje. Ali što je najvažnije, trebalo nam je vremena da sve objasnimo Džordžu, Šarlot i Luisu na način koji je njima prikladan i da ih uvjerimo da ću biti dobro", rekla je između ostalog.

Kejt je navela, da mora da prođe kroz proces "preventivne hemoterapije", te da je prethodni period bio veoma težak za njenu porodicu. Princeza je dobila i javnu podršku od svog svekra, kralja Čarlsa kom je otkriven tumor, nakon rutinske kontrole pankreasa. Čarls joj je pružio veliku podršku i nazvao ju je "voljenom snajom".

