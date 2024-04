Kejt i Vilijam ponudili ruku pomirenja Hariju i Megan

Da li će težak trenutak donijeti pomirenje članovima kraljevske porodice?

Izvor: Chris Jackson / AFP / Profimedia

Po tvrdnjama eksperta za kraljevsku porodicu, Kejt Midlton i princ Vilijam pružili su ruku pomirenja Hariju i Megan Markl u teškom trenutku za porodicu.

"Vilijam i Kejt su predložili Hariju i Megan da dovedu djecu u Englesku, te da bi dvije porodice trebale da pokušaju da se izmire. Ali, ovaj prijedlog nije još uvijek odveo ka rješenju", prenosi US Weekly riječi Toma Kvina, autora knjige "Kensington Palace: An Intimate Memoir From Queen Mary to Meghan Markle".

Kvin dodaje, da "ne postoji šansa da će Megan Markl (42) željeti da dovede decu u Ujedinjeno Kraljevstvo nakon svega". Hari i Megan imaju dvoje djece Arčija (4) i Lilibet (2) koje su dobili nakon što su se vjenčali 2018. Par se preselio u Ameriku 2020. nakon odstupanja sa pozicija radnih članova kraljevske porodice. Od tada, deca jedva da su kročila u rodnu zemlju svog oca, a njihov odnos sa princom Vilijamom i Kejt uzdrman je tvdrnjama Harija i Megan o kraljevskoj porodici koje su iznijeli u intervjuu, knjizi i seriji koju su snimili.

