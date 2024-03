KEJT MIDLTON DOBILA PODRŠKU OD BRATA: Podijelio dirljivu sliku iz djetinjstva

Džejms Midlton podijelio je dirljivu sliku sa sestrom Kejt Midlton, nakon što je objavila svijetu da se bori sa kancerom.

U iskrenoj i vrlo emotivnoj video poruci koju je uputila svijetu, Kejt Midlton (42) je otkrila da prolazi kroz hemoterapiju nakon što joj je dijagnostikovan tumor poslije operacije abdomena u januaru. Ovim je stala na put nagađanjima kojima se bavio čitav svijet posljednjih mjeseci o njenom zdravlju i tome gdje se nalazi.

Sjedeći na klupi vidno ispijena, Kejt je objasnila kroz šta je sa svojom porodicom prolazila u prethodnom periodu, nazvavši ga veoma teškim.

A message from Catherine, The Princess of Walespic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal)March 22, 2024

"Ovo je naravno bio veliki šok i Vilijam ja radimo sve što možemo da bismo se suočili sa tim privatno, za dobro naše mlade porodice. Kao što možete da zamislite, za ovo je bilo potrebno vrijeme. Bilo mi je neophodno da se oporavim od velike operacije, da bih počela svoje liječenje. I najvažnije, trebalo nam je vrijeme da sve objasnimo Džordžu, Šarlot i Luis, na način koji je njima adekvatan, da bismo ih uvjerili da ću da budem u redu", saopštila je ona.

Nakon objave uznemirujućih vijesti, princeza je dobila javnu podršku karlja Čarlsa, koji takođe prolazi kroz sličan zdravstveni izazov i hemoterapiju. Oglasili su se i Megan Markl i princ Hari, britanski premijer, a sada i njen mlađi brat, Džejms Midlton (36) na instagramu. On je objavio zajedničku sliku iz djetinjstva, uz emotivne riječi:

"Tokom godina, popeli smo se na mnoge planine zajedno. Kao porodica, popećemo se i na ovu sa tobom".

Pored Džejmsa, Kejt ima i sestru Pipu, koja se još uvijek nije oglašavala ovim povodom javno, kao ni njeni roditelji Kerol i Majkl Midlton. Poznato je da je porodica Midlton u veoma bliskim odnosima, a Džejms je krajem prošle godine postao otac. On je pasionirani uzgajivač pasa, a kako je napisao na instagramu, upravo je uz pomoć psa našao svoju suprugu. "Bio sam izgubljen, a Ela je našla Elizu. Zajedno, one su me spasile. Ela me je dovela do moje srodne duše, koja mi je sve na svijetu."

(MONDO)