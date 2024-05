Iza kulisa Eurosonga: U Malmeu se priprema veliki skup podrške Palestini

Srpska voditeljka se oglasila iz Švedske i ispričala šta se dešava iza kulisa takmičenja za najbolju pjesmu Evrope

Izvor: Instagram/screenshot/krisradenkovic

Večeras se u Malmeu održava drugo polufinalno veče Pjesme Evrovizije. Tamo je i srpska voditeljka Kristina Radenković, koja je otkrila da se Finac šeta golišav i van bine, ali i da se sprema skup podrške Palestini

"U toku je okupljanje za veliki skup na Trgu Karl Gustava u centru Malmea za Palestinu. Očekuje se da će do 15h biti između 20 i 30 hiljada ljudi, ali bezbjednost je na vrlo visokom nivou", rekla je Kristina Radenković, koja se osvrnula i na prvo polufinalno veče.

"Mi smo van sebe od sreće. Obično smo čekali da nas prozovu negdje pred kraj. Kada sam 2022. godine sa Konstraktnom bila u Torinu, prozvali su nas posljednje, a sada kada su nas prozvali prve, zaista nismo očekivali. Utisci su predivni, opustili smo se, shvatili smo da smo uradili pravu stvar, radujemo se finalu i sutra nas očekuje prva proba za finale".

Kristina je kratko prokomentarisala i nastup predstavnika Finske koji se bukvalno skinuo go na bini.

"Ja to nisam vidjela na probi, bilo mi je neprijatno da gledam, tako da ne bih to komentarisala. Zaista je suvišno, a poruka finskog predstavnika je da svi treba da budemo goli. Sigurna sam da ima neku dublju poruku iza toga, ali zaista nije prijatno gledati. On tako ide i po Babilonu, nije baš pristojno".

Kristina je otkrila i da se izraelska predstavnica, koju ćemo večeras gledati u drugom polufinalu, plaši za svoju bezbjednost.

"Ona je sve vrijeme u hotelu, nismo je vidjeli. Mi danas nemamo probu, već takmičari koji predstavljaju svoje zemlje u drugom polufinalu. Autobusi, kada idemo ka Areni, svi idu pod policijskom pratnjom. Ne osjećamo da smo ugroženi, sve je mirno. Grad je mali, vidi se prisustvo policije, konjica, blindiranih automobila, helikoptera koji nadleću. To su sve informacije koje mi imamo, a što se tiče tih protesta, to smo dobili na mejl", kaže voditeljka.

Kristina kaže da je Teya Dora omiljena među takmičarima i medijima:

"Teya Doru obožavaju, sprijateljila se sa svim takmičarima. Traže je svi i strani mediji. Mi smo na krilima nekih pozitivnih osjećanja, sa svima se druži, bliska je postala sa mnogim izvođačima iz prvog polufinala, pa čak i sa Ukrajinkama. Sve je pozitivno", zaklljučila je Kristina Radenković u emisiji "Kec na jedanaest" na televiziji K1.

