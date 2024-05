PROGONITELJKA IZ SERIJE MOŽE ZGRNUTI MILIONE: Na ovim tačkama će Netfliks možda pasti na sudu!

Potpuni preokret u slučaju progoniteljke kojom je inspirisan lik Marte u seriji "Baby reindeer".

Poslednjih nedelja svet bruji o seriji snimljenoj po istinitom događaju, u kojoj je u glavnoj ulozi pisac i sam akter Ričard Gad. Žena iz stvarnog života, "progoniteljka Marta", koja je navodno inspirisala hit Netfliksovu seriju "Baby Reindeer" rekla je da je ona netačno prikazana, oklevetana od strimera i kreatora serije, i planira nekoliko tužbi.

Sada se čini da se na tom procesu radi, a postoji mogućnost da će makar jednu tužbu i dobiti. Fiona Harvi, se nakonprvog javnog oglašavanja za britanske medije pojavila i u emisiji kod Pirsa Morgana i otkrila svoju "istinu". Javno je potvrdila da je ona osoba koja je inspirisala lik Marte u "Baby Reindeer-u", žene koja je prikazana da je opsesivno uhodila Gada šaljući mu desetine hiljada onlajn poruka i pisama nakon što su se sreli u baru u Londonu 2013. godine.

Iako Gad nikada nije otkrio identitet svog pravog progonitelja, pa je čak i tražio od gledalaca da obustave internet lov koji je počeo nakon što je njegova serija objavljena.Harvi je rekla da su je fanovi brzo identifikovali kao inspiraciju serije i da je oklevetana zbog lažnih tvrdnji. Gad je skoro rekao da se više neće oglašavati po ovom pitanju.

Advokat "prave Marte" misli da će dobiti slučaj

Advokat Kris Do, rekao je Deadline-u u četvrtak da sa Harvi radi na tužbi za klevetu protiv Netfliksa, koji je seriju proglasio "istinitom pričom” uprkos nekoliko lažnih detalja, uključujući i to da je Marta osuđena za uhođenje i zatvor, što Harvi nije, rekao je. Do je dodao da Netfliks nije učinio dovoljno da prikrije njen pravi identitet u seriji (uprkos tvrdnji glumice Džesike Ganing da su producenti "postarali da identiteti ostanu neotkriveni") i misli da Harvi ima osnova za tužbu na osnovu zloupotrebe njenog lika i izgleda.

